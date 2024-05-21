Νέα Καληδονία: Εύθραυστη ηρεμία μετά τις ταραχές - Απομακρύνονται αποκλεισμένοι εδώ και μέρες Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί

Η εύθραυστη επιστροφή στην ηρεμία «συνεχίζεται», σύμφωνα με το Παρίσι, στη Νέα Καληδονία, όπου με τις πρώτες πτήσεις αναμένεται να απομακρυνθούν σήμερα οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί που ήταν αποκλεισμένοι σ' αυτό το γαλλικό έδαφος, το οποίο έχει παραλύσει έπειτα από μια εβδομάδα βιαιοτήτων πρωτοφανών εδώ και 40 χρόνια.

Παρά τις «σαφείς προόδους» όσον αφορά την ασφάλεια, για τις οποίες έκανε λόγο νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο ανακοινώθηκε η κινητοποίηση «για ένα διάστημα» στρατιωτικών για να «προστατεύσουν τα δημόσια κτίρια» του αρχιπελάγους αυτού του Νότιου Ειρηνικού και να ανακουφίσουν αστυνομικούς και χωροφύλακες.

«Η επιστροφή στην ηρεμία συνεχίζεται στο σύνολο του εδάφους» της Καληδονίας, έγραψε ο αντιπρόσωπος του γαλλικού κράτους στο αρχιπέλαγος Λουί Λεφράν σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί.

Εντούτοις, ανακοίνωσε παράλληλα την αποστολή επιπλέον δυνάμεων «μέσα στις επόμενες ώρες» για να σταματήσουν οι βιαιότητες, οι οποίες συγκλονίζουν από τη Δευτέρα το αρχιπέλαγος ως αντίδραση σε μια συνταγματική αναθεώρηση που καταγγέλλεται από τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας του εν λόγω εδάφους.

Σε μια ένδειξη των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της τάξης για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης της ασφάλειας, από το διεθνές αεροδρόμιο του γαλλικού αρχιπελάγους ανακοινώθηκε πως θα παραμείνει μέχρι την Πέμπτη κλειστό για τις εμπορικές πτήσεις.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, οι οποίες προσπαθούν εδώ και ημέρες να επαναπατρίσουν τους εκατοντάδες πολίτες τους που παραμένουν αποκλεισμένοι, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως στέλνουν αεροπλάνα για να τους απομακρύνουν.

Ο νεοζηλανδός υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του ναύλωσε μια πτήση προς τη Νουμεά. Το αεροπλάνο, το οποίο αναχώρησε αργά σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), πρόκειται να επαναπατρίσει πενήντα Νεοζηλανδούς.

Δύο άλλα αεροσκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα από την Αυστραλία για να απομακρύνουν «αυστραλούς και άλλους τουρίστες», πρόσθεσε η αυστραλή ομόλογός του Πένι Γουόνγκ.

Η Νουμεά και τα περίχωρά της εξακολουθούν να αποτελούν θέατρο συγκρούσεων και τα οδοφράγματα ενισχύθηκαν μάλιστα κατά τόπους στη διάρκεια της νύκτας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, στον οποίο αυτήκοοι μάρτυρες έκαναν λόγο για σημαντικές εκρήξεις στη συνοικία Τουμπάν.

Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή των βιαιοτήτων, έκτασης πρωτοφανούς εδώ και σχεδόν 40 χρόνια σ' αυτό το αρχιπέλαγος της Ωκεανίας. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο χωροφύλακες, οι σοροί των οποίων επαναπατρίσθηκαν χθες, Δευτέρα, με στρατιωτικό αεροπλάνο στην ηπειρωτική Γαλλία.

Παρά τη μαζική ανάπτυξη δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, οι οποίες ξεπερνούν πλέον τα 2.700 μέλη στη Νέα Καληδονία, η κατάσταση παραμένει «επισφαλής» καθ' ομολογίαν των ίδιων των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

