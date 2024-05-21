1904 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η FIFA

Ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).

1924 IΔΡΥΕΤΑΙ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935.

1995 ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15ώροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτήριο του Ερυθρού Σταυρού, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.

2005 ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Διεξάγεται ο 50ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της χώρας μας η Έλενα Παπαρίζου, με το τραγούδι «My Number One», σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στον θεσμό.

2018 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, γνωστός ως Χάρρυ Κλυνν.



