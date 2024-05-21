Παναθηναϊκός: Focus στον τελικό Κυπέλλου

Εβδομάδα Κυπέλλου, αφοσίωσης και στόχων στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πρωτάθλημα και το 2-2 με τον Ολυμπιακό, που τους άφησε στην 4η θέση, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ματς το οποίο θα κρίνει έναν τίτλο, αλλά και την ευρωπαϊκή ή μη παρουσία της ομάδας την επόμενη σεζόν.

Στο «τριφύλλι» προσπαθούν να αδειάσουν το μυαλό τους και να αφήσουν πίσω τους τα τέσσερα τελευταία ματς στα οποία η απόδοση, αλλά και τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ήθελαν, ωστόσο γνωρίζουν ότι έχουν την τελευταία ευκαιρία να «ρεφάρουν» και να κλείσουν με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν.

Άλλωστε ένας τίτλος είναι πάντοτε καλοδεχόυμενος και ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα πλάνα του, ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορέσει στο αγωνιστικό κομμάτι να επιβληθεί.

Ο 48χρονος Έλληνας τεχνικός γνωρίζει ότι απέναντι του θα βρει μια ομάδα καλά οργανωμένη και διψασμένη να πετύχει τον μεγάλο της στόχο για τη φετινή σεζόν.

Στη διάθεση του θα είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του θα είναι ξανά διαθέσιμος, όπως και οι Μπερνάρ, Τσέριν και Χουάνκαρ, οι οποίοι ζήτησαν αλλαγή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη, τελευταία «μάχη» της σεζόν!

