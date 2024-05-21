Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Καθημερινά συλλαμβάνονται 50 άνδρες για ενδοοικογενεική βία

«Η βία συνέβαινε πάντα πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά τώρα αποκαλύπτεται καθώς τα στόματα ανοίγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ενδεικτικά ότι καθημερινά συλλαμβάνονται 50 άνδρες για ενδοοικογενειακή βία.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ενδεικτικά ότι το τελευταίο 2ωρο έχουν σημειωθεί 80 περιστατικά, 40 συλλήψεις και 150 κλήσεις στο 100.

Στην κατεύθυνση αυτή υπενθύμισε ότι από χθες λειτουργεί σε όλη τη χώρα το panic button, όχι αποκλειστικά για γυναίκες αλλά και ηλικιωμένους.

Ο υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέχρι τώρα υπάρχουν 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας τα οποία στο τέλος του μήνα θα γίνουν 63 καθώς θα συσταθούν σε όλους τους νομούς.

Σε κάθε νομό θα λειτουργεί ένα ασφαλές σπίτι υπό την εποπτεία της αστυνομίας σημειώνοντας ότι ετησίως 20.000 γυναίκες το χρόνο αναζητούν στέγη.

Για τη βία μεταξύ ανηλίκων

Η πλειοψηφία των περιστατικών βίας αφορά κυρίως παιδιά που η εποπτεία τους είναι παραμελημένη, εκτίμησε ο υπουργός συμπληρώνοντας ότι κάθε βράδυ γίνονται συλλήψεις ανηλίκων και των γονέων τους.

Ανέφερε ως παράδειγμα την Κηφισιά στην οποία τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνονται χιλιάδες παιδιά από διάφορους δήμους της Αττικής. Στην περιοχή υπάρχουν περιπολίες αστυνομικών με πολιτικά, ασφάλεια οπλισμένη, ενώ υπάρχει η γραμμή 10201 για καταγγελίες περιστατικών με ανηλίκους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.