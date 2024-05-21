«Θα αναζητήσουμε κοινό έδαφος για συμβιβασμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος» δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Νέα σελίδα στις σχέσεις μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αγαπητό μου έθνος, η επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη στη χώρα μας ήταν η πιο πρόσφατη ένδειξη της βούλησής μας να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας. Χαιρόμαστε που οι επαφές μας με την Ελλάδα έχουν αυξηθεί στο πλαίσιο του δικαίου της γειτονίας χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Ασφαλώς και δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα με μερικές συναντήσεις, αλλά δεν θα απέχουμε από την αναζήτηση εδάφους για συμβιβασμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και αντοχή. Βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μοιράζεται τα ίδια συναισθήματα με εμάς.

Έχοντας επίγνωση των κινδύνων, με τη θέληση του Θεού, θα προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτή με αποφασιστικότητα. Η απόσταση που έχουμε διανύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα με την Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής μας.

Η Τουρκία δεν αφήνει και δεν θα αφήσει στον αέρα κανένα χέρι που τις απλώνεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην μπορεί να επιλυθεί στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Στον Θαλασσόλυκο 2 παρακολουθήσαμε την αμυντική μας ικανότητα»

Το ναυτικό μας υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα

«Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την αμυντική μας ικανότητα για άλλη μια φορά στις στρατιωτικές ασκήσεις "Denizkurdu 2" που διεξήχθησαν στο διάστημα 7-18 Μαΐου. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν να εγγυώνται την ασφάλεια της πατρίδας μας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Πέραν της υπεράσπισης της Γαλάζιας Πατρίδας, το ναυτικό μας συμβάλλει επίσης στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, υψώνοντας τη σημαία μας στις διεθνείς θάλασσες» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η Τουρκία κατασκεύασε δικό της σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης

Αντιδρούν στα ελληνικά πλωτά ραντάρ αλλά κατασκευάζουν δικά τους

ΓΙΑΣΑΡ ΓΚΙΟΥΛΕΡ- ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Mε αυτό το ραντάρ μας που έχει μεγάλες επιχειρησιακές ικανότητες, θα μπορούμε να παρατηρούμε και να παρακολουθούμε τις απειλές, θα αντιμετωπίζουμε τις απειλές απο μεγάλη απόσταση και θα αυξήσουμε τις αμυντικές ικανότητες της χώρας μας.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ HABERTURK: Το Alp-300 G έχει την ικανότητα να μεταφέρει όλα δεδομένα στις μονάδες κρούσης και αυτό το κάνει δίχως καμία διακοπή. Σε 30 λεπτά μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα.

ΧΑΛΟΥΚ ΓΚΙΟΡΓΚΟΥΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Αυτό το ραντάρ έχει μια εντυπωσιακή δυνατότητα. Αν σε κάποιο σημείο του ραντάρ προκύψει κάποια βλάβη της ώρα της επιχείρησης , μπορεί να συνεχίζει την λειτουργία του. 436 εταιρείες ενίσχυσαν την ανάπτυξη αυτού του συστήματος.

Πηγή: skai.gr

