Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 17χρονος Αμερικανός ράπερ στο Σάφολκ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ όταν στις 15 Μαΐου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε το όνομα του νεκρού εφήβου, αλλά ξεχωριστά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τον 17χρονο ράπερ Rylo Huncho.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το οποίο έχει αναρτηθεί σε αρκετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 17χρονος μουσικός βιντεοσκοπούσε τα stories του στο Instagram παίζοντας με ένα όπλο. Κάποια στιγμή απενεργοποιεί την ασφάλεια του, το στρέφει στο κεφάλι του και ένα πράσινο λέιζερ τον σημαδεύει.

Ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός, τα μαλλιά του τινάζονται και η κάμερα φεύγει από τα χέρια του με το βίντεο να ολοκληρώνεται.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι πέθανε από «τραύμα από όπλο που προκλήθηκε κατά λάθος» στο κεφάλι.

Την επόμενη ημέρα από το θανάτου του Rylo Huncho δημιουργήθηκε σελίδα στο GoFundMe, για να βοηθήσει στην κάλυψη των εξόδων κηδείας και να παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του. Μέχρι στιγμής έχει ήδη λάβει 85 δωρεές συνολικού ύψους άνω των 2.500 $, από τα 15.000 $ που έχουν βάλει στόχο από την οικογένειά του.

Ένας ξάδερφος του, που δημιούργησε τη σελίδα, ανέφερε ότι ο θάνατος του χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα και η οικογένεια εξακολουθεί να προσπαθεί να κατανοήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν.

Πηγή: skai.gr

