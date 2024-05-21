Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Κύμης.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, στην άνοδο της Συγγρού, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά/

Πηγή: skai.gr

