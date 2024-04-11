Σε τίποτα δεν θυμίζει τον άλλοτε διάσημο και γοητευτικό παραολυμπιονίκη ο Οσκαρ Πιστόριους (Oscar Pistorius), ο δολοφόνος της Ρίβα Στέενκαμπ, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν τρεις μήνες - τον περασμένο Ιανουάριο - και έκτοτε μένει στο υπερπολυτελές, καλά φυλασσόμενο σπίτι του θείου, στην Πρετόρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο 37χρονος Πιστόριους ζει απομονωμένος και σχεδόν… ανεπιθύμητος.

Μετά την αποφυλάκισή του επικοινώνησε με τουλάχιστον δύο μέλη της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής προκειμένου να ρωτήσει για κάποια συνεργασία, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Όμως η Επιτροπή αρνήθηκε

«Είναι πολύ τοξικός για να συνεργαστεί κανείς μαζί του τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ για αυτόν» φέρεται να είπε ένα από τα μέλη στην NYP.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της αποφυλάκισής του, ο Πιστόριους προσφέρει εθελοντική εργασία σε μια ολλανδική Εκκλησία Μεταρρυθμιστών. Εκεί εκτελεί «ελαφριές εργασίες συντήρησης και καθαριότητας» ενώ παρακολουθεί αθόρυβα τις Λειτουργίες.

Ένα μέλος της εκκλησίας δήλωσε στην Post ότι ο Πιστόριους φαίνεται πια πολύ διαφορετικός από πριν το 2013.

«Δεν είναι φιλικός, δεν είναι εξωστρεφής. Δεν ξέρω αν τον έχω δει να χαμογελάει. Είναι απλώς μια σκιά αυτού που ήταν κάποτε» είπε ο πιστός.

«Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα» είπε στην εφημερίδα και η η Άιντα Γκόβεντερ, που τον εντόπισε εκεί τον περασμένο μήνα, όταν επισκέφτηκε την εκκλησία με την οικογένειά της.

«Τα μαλλιά του είναι πιο μακριά και έχει μούσι. Επίσης, δεν είναι τόσο αδύνατος όσο περίμενα. Δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι ήταν αθλητής. Απλώς δεν είναι ο ίδιος», σημείωσε χαρακτηριστικά...

