«Κάνε το σωστό» λέει στον Μπάιντεν η σύζυγος του Ασάνζ - «Αρκετά!» λέει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι εξετάζει αίτημα από την Αυστραλία, από την οποία κατάγεται ο Ασάνζ, να αποσύρει τη δίωξη και να επιτρέψει στον ιδρυτή του WikiLeaks να επιστρέψει στη χώρα του.

Τζούλια Ασανζ

«Να κάνει το σωστό» και να αποσύρει τις κατηγορίες κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς σήμερα, Πέμπτη, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη φυλάκισή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι εξετάζει αίτημα από την Αυστραλία, από την οποία κατάγεται ο Ασάνζ, να αποσύρει τη δίωξη και να επιτρέψει στον ιδρυτή του WikiLeaks να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τη δήλωση του Μπάιντεν «ενθαρρυντική».

«Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λήξει και ότι ο κ. Ασάνζ έχει ήδη πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα. Αρκετά» δήλωσε ο Αλμπανέζε.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να κερδίζει κανείς από τη συνεχιζόμενη φυλάκιση του Ασάνζ, και το έχω θέσει ως άποψη της αυστραλιανής κυβέρνησης».

Ο δικηγόρος του Ασάνζ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μπάιντεν «ενθαρρυντικές», ενώ η συντάκτρια του WikiLeaks Κριστίν Χράφνσον είπε ότι «δεν είναι αργά» να σταματήσει η έκδοσή του.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη στις ΗΠΑ κατηγορούμενος για συνωμοσία για την απόκτηση και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών εθνικής άμυνας σχετικά με τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

