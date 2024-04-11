«Κάνε το σωστό» λέει στον Μπάιντεν η σύζυγος του Ασάνζ - «Αρκετά!» λέει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

«Να κάνει το σωστό» και να αποσύρει τις κατηγορίες κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς σήμερα, Πέμπτη, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη φυλάκισή του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι εξετάζει αίτημα από την Αυστραλία, από την οποία κατάγεται ο Ασάνζ, να αποσύρει τη δίωξη και να επιτρέψει στον ιδρυτή του WikiLeaks να επιστρέψει στη χώρα του.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τη δήλωση του Μπάιντεν «ενθαρρυντική».
«Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λήξει και ότι ο κ. Ασάνζ έχει ήδη πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα. Αρκετά» δήλωσε ο Αλμπανέζε.
«Δεν υπάρχει τίποτα που να κερδίζει κανείς από τη συνεχιζόμενη φυλάκιση του Ασάνζ, και το έχω θέσει ως άποψη της αυστραλιανής κυβέρνησης».
Ο δικηγόρος του Ασάνζ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μπάιντεν «ενθαρρυντικές», ενώ η συντάκτρια του WikiLeaks Κριστίν Χράφνσον είπε ότι «δεν είναι αργά» να σταματήσει η έκδοσή του.
Ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη στις ΗΠΑ κατηγορούμενος για συνωμοσία για την απόκτηση και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών εθνικής άμυνας σχετικά με τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
