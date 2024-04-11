Η Ρωσία καλεί τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Η τεταμένη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εξέδωσε για πρώτη φορά αυτή την ταξιδιωτική οδηγία τον Οκτώβριο όταν κάλεσε τους Ρώσους να μην επισκέπτονται το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Η κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη Παλαιστινιακών Εδαφών-Ισραήλ, καθώς και στην περιοχή της (διαχωριστικής) 'Μπλε Γραμμής' ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, παραμένει ασταθής. Συστήνουμε στους Ρώσους πολίτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην περιοχή, ειδικά στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τα Παλαιστινιακά Εδάφη παρά μόνο για περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης», αναφέρεται.

Η Ρωσία είπε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ιορδανία παραμένει σταθερή.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θεωρούν ότι επίκεινται μεγάλες πυραυλικές επιθέσεις ή πλήγματα με drone από το Ιράν ή από πληρεξούσιους της Τεχεράνης εναντίον στρατιωτικών ή κυβερνητικών στόχων, όπως μετέδωσε χθες Τετάρτη το Bloomberg επικαλούμενο αμερικανικές και ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

