Ο πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους (Oscar Pistorious) αποφυλακίστηκε σήμερα υπό όρους σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στέενκαμπ, σε ένα έγκλημα και μία δίκη που συγκλόνισε τον πλανήτη.

Ο Πιστόριους, γνωστός ως «Blade Runner» και ως «ο γρηγορότερος άνθρωπος χωρίς πόδια» πυροβόλησε και σκότωσε την 29χρονη τότε σύντροφό του πίσω από την κλειδωμένη πόρτα του μπάνιου του σπιτιού του την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, πιστεύοντας όπως υποστήριξε ότι ήταν διαρρήκτης στο σπίτι τους.

Ο Πιστόριους εκείνη την περίοδο ήταν ένα πρότυπο δύναμης, ένα ίνδαλμα αθλητή: κέρδισε έξι χρυσά μετάλλια σε τρεις Παραολυμπιακούς Αγώνες και έγραψε ιστορία το 2012, καθώς έγινε ο πρώτος ακρωτηριασμένος σπρίντερ που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Σήμερα, στα 37 του, είναι ένας «έκπτωτος ήρωας», καταδικασμένος δολοφόνος, που μέχρι το 2029 θα ζει μεν εκτός φυλακής αλλά με όρους που αν τους παραβιάσει θα ξαναβρεθεί στο κελί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο Πιστόριους θα μείνει στο σπίτι του θείου του Άρνολντ Πιστόριους σε ακριβό προάστιο της Πρετόρια.

Ο Πιστόριους για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι σε καθορισμένες ώρες κάθε μέρα, να παρακολουθεί υποχρεωτικά προγράμματα, να μην καταναλώνει αλκοόλ ή ναρκωτικά και να μην δίνει συνεντεύξεις.

Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία για τη διαχείριση θυμού και να παρακολουθεί συνεδρίες για την έμφυλη βία στο πλαίσιο των όρων της αποφυλάκισής του, όπως έχει πει η οικογένεια της Στέενκαμπ.

Oscar Pistorius - the fallen hero and his future https://t.co/MLvHvlPQPP — BBC News (UK) (@BBCNews) January 5, 2024

Εμφανισιακά λέγεται ότι έχει αλλάξει πολύ, δεν μοιάζει καθόλου με τον όμορφο νεαρό αθλητή που γνώριζε ο κόσμος μέχρι πριν την φυλάκισή του.

Ο ίδιος είναι μια διασημότητα για λάθος λόγους που δεν θα μπορεί να εξαργυρώσει τη φήμη του.

Η καριέρα του ως αθλητής έχει τελειώσει. Οι διάσημες μάρκες δεν θα θέλουν να γίνουν χορηγοί του ενώ κανείς δεν θα δεχθεί να τον προσλάβει έστω ως αθλητικό σχολιαστή.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, όταν λήξει η ποινή του, ο Πιστόριους θα είναι ελεύθερος να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης και να πει την ιστορία από την δική του πλευρά. Τότε, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, την πρώτη «αποκλειστική» συνέντευξη θα την κλείσει το μέσο που θα προσφέρει τα περισσότερα χρήματα. Και κάθε συνέντευξη που θα δίνει θα μεταφράζεται σε δολάρια.

Όμως η μελλοντική δημοσιότητα του Πιστόριους δεν θα είναι ευπρόσδεκτη από τους γονείς της αδικοχαμένης Ρίβα, που θα συνεχίσουν να παλεύουν στη μνήμη του δολοφονημένου παιδιού τους.

Πηγή: skai.gr

