Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας μια «μαζική επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας και στοχοθέτησε ενεργειακές υποδομές της σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ουκρανικές αρχές.

«Ο εχθρός επιτέθηκε και πάλι στις ενεργειακές υποδομές μας!», ανακοίνωσε με καταχώρισή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

Οι επιθέσεις αυτές στοχοθέτησαν «εγκαταστάσεις παραγωγής και δίκτυα μετάδοσης» στις περιφέρειες του Κιέβου, του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), της Ζαπορίζια (νότια) και του Λβιβ (δυτικά), απαρίθμησε ο Γκαλουστσένκο.

Δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας DTEK δέχθηκαν επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η επιχείρηση στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού βρίσκονται.

Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου προκάλεσε σήμερα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 200.000 καταναλωτών, ανακοίνωσε επίσης ο Ολέκσι Κουλέμπα, αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επίσης μέσω του Telegram.

Ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ έγραψε στο Telegram πως η Μόσχα πραγματοποίησε «τουλάχιστον 10 πλήγματα εναντίον ουσιώδους σημασίας υποδομών» στην πόλη του Χαρκόβου και στην περιφέρειά του.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Χαρκόβου Ιγκόρ Τερέχοφ και την αστυνομία της περιφέρειας, ο ρωσικός στρατός έπληξε με πυραύλους τη δεύτερη πιο πολυάνθρωπη πόλη της Ουκρανίας.

«Με βάση αυτά που πλήττει ο ρώσος εισβολέας, προβλήματα ενεργειακής προμήθειας είναι πιθανά στο Χάρκοβο. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες ώρες, σχεδιάστε συνεπώς τα δρομολόγιά σας με βάση αυτό», έγραψε σήμερα το πρωί ο Τερέχοφ στο Telegram.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα το πρωί περισσότερα εφόδια αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοινώνοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερους από 40 πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξει κρίσιμης σημασίας υποδομές της χώρας σε πέντε περιφέρειες.

Σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά του ουκρανικού γενικού επιτελείου που δημοσιοποιείται μέσω του Facebook, για να πραγματοποιήσει τη «μαζική επίθεσή» της εναντίον της Ουκρανίας η Μόσχα κατέφυγε σε πυραύλους κρούζ καθώς και σε ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ. Η Ουκρανία μπόρεσε να καταστρέψει 37 από τα 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν εναντίον της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η περιφέρεια του Κιέβου δέχθηκε «μαζική επίθεση» από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ανακοίνωσε επίσης ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ρουσλάν Κραβτσένκο. «Μια εγκατάσταση κρίσιμης σημασίας υποδομής» δέχθηκε επίθεση εκεί, ανέφερε ο Κραβτσένκο χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία), ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ έκανε γνωστή μια «μαζική επίθεση» με πυραύλους που προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή υποδομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

