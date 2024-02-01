Η συμφωνία των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, στέλνει ένα καλό μήνυμα στις ΗΠΑ, επισήμανε σήμερα Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε δημοσιογράφους.

«Αυτή (η συμφωνία) παρεμπιπτόντως αποτελεί επίσης ένα καλό μήνυμα προς τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας καλός φίλος και σύμμαχος που εργάζεται σκληρά για να κερδίσει την υποστήριξη για τα αιτήματά του από το Κογκρέσο», τόνισε, αναφερόμενος στη συμφωνία.

Ο Σολτς πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η σημερινή συμφωνία της ΕΕ θα διευκολύνει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιστέκονται στην παροχή επιπρόσθετης βοήθειας στο Κίεβο, δυσχεραίνοντας τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

