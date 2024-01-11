Οργή στη Γαλλία για την στήριξη Μακρόν σε Ντεπαρντιέ: Συγκεντρώσεις στο Παρίσι και σε άλλες 30 πόλεις

«Κρατήστε τον παλιό κόσμο σας, εμείς θέλουμε έναν κόσμο χωρίς σεξιστική και σεξουαλική βία»: συλλογικότητα φεμινιστικών ενώσεων καλεί σε συγκεντρώσεις σήμερα στη Γαλλία, τρεις εβδομάδες μετά την υποστήριξη που προσέφερε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

«Καλούμε σε συγκεντρώσεις όλους και όλες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων φύλου και που αρνούνται τις σεξιστικές και τις σεξουαλικές βιαιότητες» γράφει σε ανακοίνωσή της η συλλογικότητα Φεμινιστική Απεργία (Grève féministe).

«Μετά το #metoo, έγιναν πρόοδοι. Ας μην αφήσουμε αυτές οι πρόοδοι να εξαλειφθούν από τον ανεύθυνο, βαρύ και σεξιστικό λόγο του προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος προσέβαλε τα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα όλων των γυναικών και παιδιών» προσθέτει η συλλογικότητα.

Μια συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο Παρίσι. Άλλες έχουν ανακοινωθεί σε περίπου 30 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μασσαλία, η Λίλ και η Λιόν.

Προσκεκλημένος στις 20 Δεκεμβρίου στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό France 5, ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ -στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμούς και είναι στόχος τριών προσφυγών για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό τις οποίες αρνείται-, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστιο ηθοποιό», ο οποίος κάνει «υπερήφανη τη Γαλλία», και καταγγέλλοντας ένα «ανθρωποκυνηγητό».

Οι δηλώσεις του αρχηγού του κράτους, οι οποίες έγιναν μετά τη μετάδοση από άλλο δημόσιο κανάλι ενός ρεπορτάζ στο οποίο ο ηθοποιός πολλαπλασίασε τις μισογυνικές και προσβλητικές δηλώσεις απευθυνόμενος σε γυναίκες, σόκαραν ένα τμήμα του πληθυσμού.

Φεμινιστικές ενώσεις χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας «φτύσιμο» στο πρόσωπο των θυμάτων σεξουαλικής βίας και κατήγγειλαν μια «αντιστροφή της ενοχής».

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και ο πρόεδρος του MoDem, ενός κόμματος συμμάχου του προέδρου της Δημοκρατίας, έχουν έκτοτε πάρει αποστάσεις από τη θέση του Εμανουέλ Μακρόν: ο πρώτος, ο Ολιβιέ Βεράν, δήλωσε «σοκαρισμένος» από τις δηλώσεις του Ζεράρ Ντεπαρντιέ και ο δεύτερος, ο Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε πως δεν έχει «καμιά ανοχή» για τον ηθοποιό.

«Αυτοανακηρυχθείς πρωταθλητής της μάχης εναντίον των βιαιοτήτων σε βάρος των γυναικών, ο πρόεδρος Μακρόν αποδεικνύεται ούτε λίγο ούτε πολύ ένας υπερασπιστής φερόμενων δραστών επιθέσεων», εκτιμά η συλλογικότητα Grève féministe, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι ο αρχηγός του κράτους δεν βρήκε «μια λέξη αλληλεγγύης προς τα φερόμενα θύματα».

Η έκκληση για διαδηλώσεις υπογράφεται από τις οργανώσεις Φεμινιστική Συλλογικότητα Κατά του Βιασμού (Collectif féministe contre le viol), Εθνική Ομοσπονδία Αλληλεγγύης Γυναικών (Fédération nationale solidarité femmes), Σύνδεσμος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ligue des droits de l'Homme), Οικογενειακός Σχεδιασμός (Planning familial) και Τολμήστε το Φεμινισμό (Osez le féminisme).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

