ΗΠΑ: Το ζήτημα της άμβλωσης στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές

Επτά μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μία υποψήφια των Δημοκρατικών πέτυχε απρόσμενη νίκη στην Αλαμπάμα επικεντρώνοντας την προεκλογική της εκστρατεία στην προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Άγνωστη στο ευρύ κοινό, η Μέριλιν Λαντς κέρδισε την Τρίτη μια έδρα στο τοπικό κοινοβούλιο της ιδιαίτερα συντηρητικής πολιτείας. Η νίκη της αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους, τους οποίους φαίνεται ότι θα εκπροσωπεί στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τον Ιούνιο του 2022 όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έπειτα από τον διορισμό τριών συντηρητικών δικαστών από τον Τραμπ, ακύρωσε τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος των Αμερικανίδων στην άμβλωση, οι συντηρητικοί έχουν χάσει όλα τα δημοψηφίσματα ή τις εκλογές που αφορούσαν στο θέμα.

Κατέγραψαν ήττες ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά θεωρούνται προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Οχάιο και το Κάνσας.

Στην Αλαμπάμα, όπου σε κάποιες κομητείες η στήριξη των ψηφοφόρων στον Τραμπ είναι ιδιαίτερα υψηλή, το θέμα των αμβλώσεων θεωρείται φλέγον: η πρόσβαση στην οικειοθελή διακοπή της κύησης απειλήθηκε πρόσκαιρα τον Φεβρουάριο από δικαστική απόφαση.

«Αντίθετο ρεύμα»

«Πρόκειται αναμφίβολα για μια νέα προειδοποίηση για τους Ρεπουμπλικανούς ότι βρίσκονται στο αντίθετο ρεύμα αναφορικά με το ζήτημα», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας Λάρι Σαμπάτο, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

Η προειδοποίηση είναι ακόμη εντονότερη καθώς το θέμα της άμβλωσης θα είναι ένα από αυτά που θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες φαίνεται ότι αντίπαλοι θα είναι και πάλι ο Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν.

Ήδη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών αρχίζουν να ακούγονται φωνές που ζητούν άμεση αλλαγή πορείας.

Στο θέμα αυτό ο Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει ότι χάρη στους δικούς του διορισμούς δικαστών το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την ιστορική του απόφαση του 1973, παραμένει σκοπίμως ασαφής.

Επιθυμεί να υιοθετήσει απαγόρευση των αμβλώσεων σε εθνικό επίπεδο; Αν ναι, από ποια εβδομάδα της κύησης και μετά; Αν και έχει ερωτηθεί επανειλημμένα, ο Ρεπουμπλικάνος αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Στη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό σταθμό στα μέσα του μήνα ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να είναι ανοικτός σε μια απαγόρευση των αμβλώσεων μετά τη 15η εβδομάδα της κύησης.

Ωστόσο, έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι, κατά τη γνώμη του, η αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει για αυτά τα θέματα.

Τοπικά δημοψηφίσματα

Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται το καυτό αυτό θέμα γνωρίζοντας ότι μπορεί να τους βοηθήσει να κερδίσουν στις 5 Νοεμβρίου.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εμφανίζεται τακτικά σε πανεπιστήμια στις πιο αμφίρροπες πολιτείες της χώρας για να συζητήσει για το ζήτημα των αμβλώσεων.

«Σε όλη τη χώρα εξτρεμιστές επιτίθενται στην πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας και στα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα», κατήγγειλε ξανά την Τρίτη από τη Βόρεια Καρολίνα ζητώντας από τους Αμερικανούς να στηρίξουν τον Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου ώστε να προστατεύσουν την πρόσβαση στην άμβλωση.

Στα μέσα Μαρτίου η Χάρις έγινε η πρώτη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε κλινική που κάνει αμβλώσεις στη Μινεσότα.

Σε όλη τη χώρα οι Δημοκρατικοί ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή μίνι δημοψηφισμάτων για το θέμα της άμβλωσης σε πολιτείες κρίσιμης σημασίας για τις προεδρικές εκλογές – την Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Πενσιλβάνια—την ημέρα των εκλογών. Εκτιμούν ότι οι φωνές υπέρ της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση μπορούν να ωφελήσουν τον Μπάινεν και να κινητοποιήσουν τους νέους, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να απέχουν από τις εκλογές.

«Αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι τόσο αμφίρροπο όσο πιστεύουμε (…) είναι προφανές ότι το θέμα της άμβλωσης μπορεί να κάνει τη διαφορά»,διαβεβαίωσε ο Σαμπάτο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.