Ένα ηχητικό ντοκουμέντο κατά την στιγμή της πρόσκρουσης του πλοίου Dali και στη συνέχεια την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη, έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ. Όπως φαίνεται από το ηχητικό το φορτηγό πλοίο είχε απευθύνει κάλεσμα για να ειδοποιήσει τις Αρχές ότι είχε χάσει την ισχύ του πριν συγκρουστεί στη γέφυρα.

Στο ηχητικό ακούγονται οι υπάλληλοι να ανακοινώνουν στο κέντρο επικοινωνίας ότι η γέφυρα στον ποταμό Πατάπσκο στη Βαλτιμόρη έχει μόλις καταρρεύσει. Αρχικά ένας αξιωματούχος δίνει τις πρώτες οδηγίες: «Κρατήστε όλη την κίνηση στη γέφυρα Key... Πλησιάζει ένα πλοίο που μόλις έχασε το τιμόνι του, οπότε μέχρι να το θέσουμε υπό έλεγχο, πρέπει να σταματήσουμε όλη την κυκλοφορία. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κανείς στη γέφυρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πλήρωμα εκεί... Ίσως θέλετε να ειδοποιήσετε τον εργοδηγό για να δούμε αν μπορούμε να τους βγάλουμε από τη γέφυρα προσωρινά.»

Τότε ένας άλλος απαντά λέγοντας ότι θα «έβγαζε τους εργάτες» αλλά ήταν πολύ αργά.

Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ακούγεται μια φωνή που λέει: «Όλη η γέφυρα μόλις κατέρρευσε. Ξεκινήστε, ξεκινήστε όποιος... όλοι. Όλη η γέφυρα μόλις κατέρρευσε.»

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Οι σοροί των δύο από τους έξι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του λιμανιού της Βαλτιμόρης, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανασύρθηκαν χθες Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές. Τα πτώματα που ανασύρθηκαν αναγνωρίστηκαν. Είναι αυτά δυο ανδρών 35 και 26 ετών, μελών συνεργείου εργατών οδοποιίας, που επισκεύαζε το οδόστρωμα της γέφυρας Francis Scott Key όταν έγινε το δυστύχημα.

Τα πτώματα των υπολοίπων τεσσάρων συναδέλφων τους, που προχθές Τρίτη έγινε σαφές από τις αρχές πως πλέον θεωρούνταν νεκροί, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, πρόσθεσαν οι αρχές.

Πηγή: skai.gr

