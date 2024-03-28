Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Ως «εύλογο» σενάριο χαρακτήρισε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βόλκερ Τουρκ το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την πρόκληση πείνας στη Γάζα ως όπλο στον εν εξελίξει πόλεμο.

Με συνέντευξη στο BBC ο Αυστριακός αξιωματούχος των ΗΕ προειδοποίησε πως αν αποδειχθεί ότι υφίσταται τέτοια πρόθεση, τότε θα επρόκειτο για «έγκλημα πολέμου».

Από τη Γενεύη ο κ. Τουρκ σημείωσε ότι έχουν προκύψει ενδείξεις για εσκεμμένη καθυστέρηση ή παρακράτηση ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ.

Αν και καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σημείωσε πως όλες οι πλευρές πρέπει να καταστούν υπόλογες για τις πράξεις τους σε αυτόν τον πόλεμο.

«Όλοι οι συνάδελφοί μου συνεχώς μας λένε πως υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν προσκόμματα. Το Ισραήλ φέρει την ευθύνη σε σημαντικό βαθμό», είπε ο κ. Τουρκ και συνέχισε:

«Αυτό εγείρει το ερώτημα, με όλους τους περιορισμούς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κατά πόσο υπάρχει ένας εύλογος ισχυρισμός που μπορεί να γίνει ότι η πείνα είναι ή μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου».

Αντιδρώντας στη δήλωση αυτή ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Νιρ Μπαρκάτ από το κόμμα Likud του Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «εντελώς ανοησίες» και για «ανεύθυνη» δήλωση.

Πηγή: skai.gr

