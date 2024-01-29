ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δεν θέλει πόλεμο με το Ιράν

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως το Ιράν επιδιώκει πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως ούτε η Ουάσινγκτον θέλει πόλεμο.

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ έκανε τη δήλωση αυτή την επομένη της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον βάσης στην Ιορδανία, κοντά στα συριακά σύνορα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, με την Ουάσινγκτον να την αποδίδει σε φιλοϊρανούς μαχητές.

Η Σινγκ κατηγόρησε το Ιράν ότι επέτρεψε σε ομάδες να επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέφερε ότι η τελευταία επίθεση φέρει το "αποτύπωμα" της υποστηριζόμενης από το Ιράν Κατάεμπ Χεζμπολάχ. "Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα αναλάβουμε δράση και θα απαντήσουμε στις επιθέσεις κατά των δυνάμεών μας", τόνισε.

"Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν", διαβεβαίωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, χωρίς να διευκρινίσει εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει πρόθεση να πλήξει ιρανικό έδαφος μετά τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών.

"Η επίθεση αυτή αντιπροσώπευε μια κλιμάκωση, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, και αυτό απαιτεί μια απάντηση", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

