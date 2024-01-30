Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν επισταμένως ποια μέτρα θα λάβει η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ προς τους Παλαιστίνιους (Unrwa) ως απάντηση στις "βαθιά ανησυχητικές" καταγγελίες, όπως τις αποκάλεσαν, για εμπλοκή ορισμένων εκ των εργαζομένων της στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι θα διακόψει προσωρινά την πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Unrwa μετά τις πληροφορίες που έλαβε από το Ισραήλ σχετικά με τον φερόμενο ρόλο ορισμένων μελών του προσωπικού της υπηρεσίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι είναι "επιτακτική ανάγκη" η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες να διερευνήσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες, κρίνοντας παράλληλα το έργο της "απαραίτητο".

"Είναι επιτακτική ανάγκη η Unrwa να διερευνήσει αμέσως, όπως είπε ότι θα κάνει, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι όπως πρέπει, και να επανεξετάσει τις διαδικασίες της", δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου.

"Η Unrwa έπαιξε και συνεχίζει να παίζει έναν απολύτως απαραίτητο ρόλο για να διασφαλίζεται ότι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια στη Γάζα επωφελούνται πραγματικά από αυτή", δήλωσε ο Μπλίνκεν προσθέτοντας ότι "αυτό και μόνο υπογραμμίζει τη σημασία για την Unrwa να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και διεξοδικά".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

