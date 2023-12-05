Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν 10 από τα 17 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές στο Κίεβο ενώ η Ρωσία υποστήριξε επίσης σήμερα πως εξουδετέρωσε δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και την Αζοφική Θάλασσα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε «διάφορες περιοχές» της χώρας.

Η ίδια πηγή έκανε επίσης γνωστό πως έξι πύραυλοι S-300 εκτοξεύθηκαν εναντίον πολιτικών στόχων στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και τη νότια περιφέρεια της Χερσώνας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του πως «μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (...) αποτράπηκε στη διάρκεια αυτής της νύχτας».

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 13 άλλα αναχαιτίσθηκαν πάνω από τη θάλασσα του Αζόφ και την Κριμαία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια «νέα απόπειρα επίθεσης από το καθεστώς του Κιέβου» αποτράπηκε σήμερα το πρωί, καθώς ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Θάλασσα του Αζόφ, γνωστοποίησε λίγο αργότερα με μια δεύτερη ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

