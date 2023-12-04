Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου στη Λουχάνσκ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση χθες, Κυριακή, εναντίον δεξαμενών πετρελαίου στην κατεχόμενη από τους Ρώσους πόλη Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το Τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έκανε λόγο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram για «επιτυχές πλήγμα», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti είχε μεταδώσει ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία κατασβέσθηκε λίγη ώρα αργότερα.

