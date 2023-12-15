Ολλανδία: Η χώρα αίρει την αντίρρησή της και συμφωνεί να ενταχθεί η Βουλγαρία στον χώρο Σένγκεν

Η Ολλανδία συμφώνησε για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης, βάζοντας τέλος στη μακρόχρονη αντίθεση της χώρας στην ένταξη αυτή, μεταδίδει το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η Χάγη διαφωνούσε έως πρότινος να χορηγηθεί πρόσβαση στη χώρα της ανατολικής Ευρώπης, επικαλούμενη ανησυχίες για θέματα διαφθοράς και μετανάστευσης. Ωστόσο, το υπουργείο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βουλγαρία εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν ενισχύοντας τα σύνορά της και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η ολλανδική κυβέρνηση "κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί για να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν" και ότι μπορεί επομένως "να δεχθεί μια απόφαση για την πλήρη ενσωμάτωση της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν", δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης Ερικ βαν ντε Μπουργκ.

Η Αυστρία αντιτίθεται ακόμη στην υποψηφιότητα της Σόφιας να ενταχθεί στη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης στον κόσμο, αν και δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πρόθυμη να υποχωρήσει επιτρέποντας αεροπορικά ταξίδια με αντάλλαγμα την αυστηρότερη ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

