Γαλλία: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επανενωθεί με τη γιαγιά του ο 17χρονος Βρετανός Αλεξ Μπάτι

Ο Άλεξ Μπάτι, ο Βρετανός έφηβος που βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στη Γαλλία έξι χρόνια μετά την εξαφάνισή του, θα επαναπατριστεί αυτό το Σαββατοκύριακο και θα επανενωθεί με τη γιαγιά του αύριο ή την Κυριακή, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Τουλούζης.

«Θα τον παραδώσουμε στη γιαγιά του, από την πλευρά της μητέρας του, αύριο ή το αργότερο την Κυριακή», είπε ο αντεισαγγελέας Αντουάν Λερούα, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον πρεσβευτή της Βρετανίας στη Γαλλία για να οργανωθεί ο επαναπατρισμός του 17χρονου.

Καθώς η γιαγιά του εφήβου πάσχει από κάποια αναπηρία, δεν θα ταξιδέψει η ίδια στη Γαλλία αλλά ο Άλεξ θα αναχωρήσει για τη Βρετανία από την Τουλούζη ή το Μπορντό.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λερουά ήταν παρόντες και οι δύο αστυνομικοί στους οποίους μίλησε ο έφηβος όταν τον εντόπισαν οι γαλλικές αρχές.

Ο Λερουά περιέγραψε την «οδύσσεια» του Άλεξ Μπάτι, της μητέρας του Μέλανι Μπάτι και του παππού του, Ντέιβιντ Μπάιτι, οι οποίοι από την Ισπανία όπου έκαναν διακοπές πέρασαν στο Μαρόκο και κατόπιν στα γαλλικά Πυρηναία όπου έμειναν σε διάφορες περιοχές, όπως στην Οντ και την Αριέζ. Επί έξι χρόνια, τα δύο εκ των οποίων στη Γαλλία, το παιδί ζούσε μια «νομαδική» ζωή σε μια «πνευματική» κοινότητα αλλά δεν έμενε ποτέ στο ίδιο μέρος πάνω από μερικούς μήνες, σύμφωνα με την εισαγγελία. Στα έξι αυτά χρόνια ο 17χρονος λέει ότι δεν υπέστη καμία σωματική κακοποίηση, όμως υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά «όταν ήταν μικρός», στην ηλικία των 5 ή 6 ετών, από «κάποιο μέλος» της οικογένειάς του. «Δεν μας είπε περισσότερα», τόνισε ο Λερουά.

Ο αντεισαγγελέας περιέγραψε έναν νεαρό «έξυπνο και πολύ ήρεμο» που αποφάσισε να το σκάσει αφού η μητέρα του του ανακοίνωσε ότι σκόπευε να φύγει για τη Φινλανδία. Η γυναίκα πιθανότατα βρίσκεται ήδη στη χώρα αυτή, χωρίς τον παππού, ο οποίος πέθανε πριν από έξι μήνες.

Ο Άλεξ, που μιλάει μόνο αγγλικά, περπατούσε επί τέσσερις νύχτες, οδεύοντας προς την Τουλούζη, όταν τον εντόπισε, στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας νεαρός διανομέας που τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα του Σεν Φελίξ Λοραγκέ.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του παιδιού ερευνάται από τη βρετανική δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

