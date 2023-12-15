Επεισοδιακή καταδίωξη στην Ελβετία- Βαν μετέφερε 14 μετανάστες

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως ανακάλυψε, έπειτα από μια καταδίωξη, 14 μετανάστες, πιθανότατα Σύρους, στο πίσω μέρος ενός βαν, με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Το όχημα δεν σταμάτησε σε ένα σημείο ελέγχου στη βόρεια Ιταλία, όπως και στη βόρεια έξοδο της σήραγγας του Γκόταρντ, όπου είχε αναπτυχθεί η αστυνομία του καντονιού Ούρι.

Ο οδηγός του βαν αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας «υπερβολική ταχύτητα και παραβιάζοντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου η αστυνομία.

Περιπολικά άρχισαν να καταδιώκουν το όχημα. Το σταμάτησαν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την έξοδο της σήραγγας στην πόλη Φλούλεν, στις όχθες της λίμνης Λουκέρνης.

Οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Η Ελβετία αποτελεί πολύ σημαντικό σημείο διέλευσης για τους μετανάστες που επιθυμούν να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.