Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε για αρκετές ώρες σήμερα στην Ολλανδία καθώς όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι σώοι και αβλαβείς και η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να παραπέμπουν σε "τρομοκρατικό κίνητρο" του υπόπτου, ο οποίος συνέλαβε ομήρους σε ένα δημοφιλές στη νεολαία μπαρ στην πόλη Έντε.

BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police



pic.twitter.com/KmpK1kzmgE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 30, 2024

Η αστυνομία είπε ότι ενημερώθηκε για μια πιθανή κατάσταση ομηρίας στις 5:15 π.μ. (4:15 π.μ. GMT) στο Café Petticoat.

Πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας άνδρας ευρισκόμενος σε "σύγχυση" εισέβαλε στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την ώρα που το προσωπικό καθάριζε τις εγκαταστάσεις έπειτα από ένα πάρτι. Ο άνδρας εξαπέλυσε απειλές συλλαμβάνοντας τέσσερις ομήρους.

Ήταν οπλισμένος με «πολλά μαχαίρια» τα οποία έδειξε στους ομήρους, είπε η εισαγγελέας Μάρτιν Κουνστ σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο. Οι αρχές διαβεβαίωσαν επίσης ότι το μαύρο σακίδιο που μετέφερε ο δράστης δεν περιείχε εκρηκτικά.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και πυροτεχνουργών.

BREAKING – Netherlands: A number of people walk out of the cafe Petticoat in Ede, where an Eritrean national holds hostages inside.



People have been possibly already released. #Petticoat #Ede#Petticoat pic.twitter.com/At3x5VnmgZ — Doctor Zeeshan khan (@Zeeshan8337676) March 30, 2024

Η αστυνομία απέκλεισε το κέντρο της πόλης και απομάκρυνε τους κατοίκους περίπου 150 κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο μπαρ.

Αρχικά απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι με τις εικόνες που μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NOS να τους δείχνουν να εξέρχονται από το μπαρ με τα χέρια ψηλά.

Ο τέταρτος όμηρος απελευθερώθηκε λίγο αργότερα και στη συνέχεια συνελήφθη ο ύποπτος.

Τα πλάνα του NOS έδειξαν έναν άνδρα γονατισμένο στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη του και αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.

Γνωστός στην αστυνομία

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Αν Γιαν Οστερχιρτ δήλωσε ότι αστυνομικοί έσπευσαν επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της ομηρίας και άρχισαν αμέσως διαπραγματεύσεις μαζί του.

«Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά», είπε, αρνούμενη να δώσει λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις.

Ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία και έχει ήδη καταδικαστεί για απειλητική συμπεριφορά.

Διενεργείται έρευνα για τα κίνητρά του και την ψυχολογική του κατάσταση .

Bomb squad deployed in front of the cafe Petticoat in #Ede #Netherlands where a suspect is holding up to 4 people as hostage.



About 150 residents have been evacuated from surrounding areas,

due to security concerns. pic.twitter.com/YEAcqdFaxS — The Interventionist (@Intrvntnst) March 30, 2024

«Μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την αστυνομία, τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τις ειδικές δυνάμεις που επέλυσαν την κατάσταση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

"Φρικτή κατάσταση για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η έννοια μου και οι σκέψεις μου βρίσκονται μαζί τους και με τους αγαπημένους τους. Ελπίζω η κατάσταση να επιλύθηκε γρήγορα και με ασφάλεια", δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Έντε, Ρενέ Φελχούλστ.

Πέρυσι, ένας 27χρονος με δύο όπλα κράτησε αρκετούς ανθρώπους ομήρους σε κατάστημα της Apple στο Άμστερνταμ και η ομηρία διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και έληξε όταν ο ύποπτος χτυπήθηκε από περιπολικό καθώς κυνηγούσε τον τελευταίο του όμηρο, ο οποίος είχε ξεφύγει της προσοχής του κι είχε βγει τρέχοντας από το κατάστημα.

Ο ένοπλος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Η Ολλανδία έχει βιώσει μια σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις και τρομοκρατικά σχέδια αλλά όχι στην ίδια κλίμακα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

Πηγή: skai.gr

