Ερντογάν: Η «Αγία Σοφία» ήταν σε δραματική κατάσταση και τη μετατρέψαμε σε τζαμί

«Η Αγία Σοφία ήταν σε δραματική κατάσταση και τη μετατρέψαμε σε τζαμί, δηλαδή στη σημερινή της κατάσταση» τόνισε κατά τη διάρκεια σημερινής του ομιλίας στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν, επιλέγοντας ρητορική προκλήσεων μια μέρα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές στη χώρα.

Ο Ερντογάν μετέβη στην Αγία Σοφία για να προσευχηθεί μαζί τον υποψήφιο του για τη δημαρχία της πόλης, Μουράτ Κουρούμ.

«Όταν πηγαίνουμε εκεί νιώθουμε χαρά και ευτυχία που βλέπουμε την τελευταία της κατάσταση της Αγίας Σοφίας», πρόσθεσε όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Η «Αγία Σοφία» αποτελεί σταθερά «ισχυρό χαρτί» που επιλέγει να αξιοποιήσει ο Τούρκος Πρόεδρος στο δημόσιο λόγο, καθώς στη μετατροπή του εμβληματικού χριστιανικού ναού σε τζαμί είχε αναφερθεί ενδεικτικά και πάλι λίγες μέρες νωρίτερα.

«Κάναμε τζαμί της Αγία Σόφια. Ήταν όνειρο 80 ετών και τώρα ακούγεται το κάλεσμα για προσευχή» είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος σε προεκλογική ομιλία εν όψει των δημοτικών εκλογών της Κυριακής.

«Η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε και ο πορθητής έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ηγεμόνες» πρόσθεσε ακόμη.

Στην ίδια ομιλία ο Ερντογάν τραγούδισε «ο πρόεδρος είναι η κόρη του ματιού μας, ο σεβντάς είναι στα χείλη του κόσμου» θέλοντας να δώσει ώθησε στον εκλεκτό του για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Κουρούμ.

Τουρκικά ΜΜΕ: Δεν το έκανε η Τουρκία, αλλά οι κομμουνιστές»

«Εμπόδισαν τα αμερικανικά άρματα μάχης στην Αλεξανδρούπολη - Η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε αμερικανική βάση»

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: «Στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, οι Έλληνες κομμουνιστές διαδήλωσαν εναντίον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εμπόδισαν το τρένο, ανέβηκαν πάνω στο άρμα μάχης. Αυτές οι εικόνες είναι απο την Αλεξανδρούπολη που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σχεδόν σε αμερικανική βάση. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και η νεολαία του κόμματος αυτού εμπόδισαν ένα τρένο που μετέφερε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό προς την Βουλγαρία».

Tηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Στην Ελλάδα Αριστεροί διαδηλωτές εμπόδισαν τη διέλευση ενός τρένου που μετέφερε αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα. Οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα 'δολοφόνοι' και κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης. Το τρένο δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Φὠναζαν συνθἠματα εναντίον του ΝΑΤΟ, κι έγραψαν συνθήματα εναντίον του ΝΑΤΟ. Ομάδα Κομμουνιστών διοργάνωσε διαδήλωση στην Αλεξανδρούπολη με στόχο το ΝΑΤΟ. Η ομάδα σταμάτησε το τρένο που μέσω της Βουλγαρίας,μετέφερε αμερικανικά άρματα μάχης προς Ουκρανία.»

