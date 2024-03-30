Ξεκινούν και πάλι την Κυριακή οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Χαμάς με τις συνομιλίες εκεχειρίας να ξεκινούν εκ νέου την Κυριακή στο Κάιρο, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με το ίδιος δημοσίευμα, η Haaretz επικαλέστηκε το Σάββατο μια ανώνυμη ισραηλινή πηγή που είπε ότι οι συνομιλίες έχουν τεθεί σε αδιέξοδο επειδή η Χαμάς αρνήθηκε να δείξει οποιαδήποτε ευελιξία στο αίτημά της να επιτραπεί σε όλους τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να επιστρέψουν, ενώ έθεσε ως όρο για την απελευθέρωση ομήρων τη δέσμευση του Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο και να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε και τα δύο αιτήματα.

Άλλωστε, χθες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να στείλει ισραηλινές αντιπροσωπείες στην Αίγυπτο και το Κατάρ, όπου διαπραγματευτές προσπαθούν να πετύχουν την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων ως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε συνομιλίες με τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών Σιν Μπετ και Μοσάντ και «ενέκρινε ότι οι αντιπροσωπείες που θα τις εκπροσωπήσουν θα μεταβούν μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ντόχα και στο Κάιρο», έχοντας την εντολή να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις.

