Εγκαταλείπουν τη Ρωσία μετανάστες εργάτες από το Τατζικιστάν μετά την επίθεση στις 22 Μαρτίου σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 144 ανθρώπων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Μετανάστευσης και Απασχόλησης του Τατζικιστάν.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά των θεατών σε συναυλία πριν από μια εβδομάδα, στην πιο αιματηρή επίθεση στη Ρωσία των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Τέσσερις από τους ύποπτους ένοπλους είναι πολίτες του Τατζικιστάν και συνελήφθησαν μαζί με άλλους επτά υπόπτους, ορισμένοι από τους οποίους προέρχονται επίσης από το πρώην σοβιετικό κράτος της Κεντρικής Ασίας.

"Λαμβάνουμε πολλές κλήσεις. Πιθανότατα δεν πρόκειται για παράπονα για παρενόχληση, αλλά για φόβο και πανικό με πολλούς να θέλουν να φύγουν. Τώρα παρακολουθούμε την κατάσταση, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που έρχονται (στο Τατζικιστάν) παρά που φεύγουν.", αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον ο Σαχνόζα Νοντίρι, αναπληρωτή επικεφαλής του υπουργείου Μετανάστευσης.

Το Τατζικιστάν συνέλαβε εννέα άτομα αυτή την εβδομάδα ύποπτους για διασυνδέσεις με την επίθεση, αλλά και με το Ισλαμικό Κράτος που ανέλαβε την ευθύνη, δήλωσε στο Reuters πηγή ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Πηγή: skai.gr

