Όλα όσα γνωρίζουμε για τον Michael Schumacher μετά από 10 χρόνια σιωπής…

Έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από το φρικτό ατύχημα που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, αλλά και της οικογένειάς του.

Ήταν στις 29 Δεκεμβρίου 2013, μόλις ένα χρόνο μετά την απόσυρσή του από οδηγός της F1, ενώ έκανε σκι κατά τη διάρκεια των οικογενειακών χριστουγεννιάτικων διακοπών, μαζί με τον γιο του Mick (που ήταν 14 ετών) στο αλπικό θέρετρο Meribel (Γαλλία).

Δέκα χρόνια αργότερα, οι κυριότερες ειδήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ χρονολογούνται από το 2014, όταν συνήλθε από κώμα και μεταφέρθηκε στην Ελβετία- αρχικά σε νοσοκομείο της Λωζάνης και στη συνέχεια στο σπίτι του στο Γκλαντ, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια και πολλές λεπτομέρειες έχουν «ξεθωριάσει» στον χρόνο από εκείνον τον Δεκέμβριο, τις ημέρες πριν και μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν οι δημοσιογράφοι περίμεναν τα νέα στην πόρτα του νοσοκομείου της Γκρενόμπλ.

Το ατύχημα

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας εξαιρετικός σκιέρ, το μοιραίο συνέβη σε μια απλή διαδρομή. Ο Σουμάχερ φορούσε κράνος (με κάμερα τοποθετημένη πάνω του), αλλά με βάση την ταχύτητα και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης δεν μπορούσε να προστατευτεί.

Διασώστες φτάνουν με ελικόπτερο και τον μεταφέρουν -αρχικά- στο νοσοκομείο Moutiers και μετά σε αυτό της Γκρενόμπλ. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ήταν πολύ σοβαρές. Η κατάστασή του ήταν δραματική. Χειρουργήθηκε δύο φορές, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι γιατροί τα κατάφεραν, ωστόσο ο κόσμος της Formula 1 ήταν και είναι ακόμα σε σοκ…

Προβλήματα στη διάσωση

Ο Stephane Bozon, ο συντονιστής έκτακτης ανάγκης που διέσωσε τον Μίκαελ Σουμάχερ, αφηγήθηκε τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση: «Λάβαμε την κλήση από τους διασώστες, οι οποίοι φρόντιζαν τον Μίκαελ. Μας είπαν ότι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Αμέσως έστειλα το ελικόπτερο να πάει στην περιοχή. Ακόμα θυμάμαι ότι οι γιατροί έκτακτης ανάγκης στο ελικόπτερο είχαν προβλήματα στις πλαγιές, λόγω της περίπλοκης περιοχής που έγινε το ατύχημα».

Το ελικόπτερο πέταξε αρχικά στο μικρό νοσοκομείο του Moutiers, αλλά η κατάσταση του Σουμάχερ επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μόλις έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ο πιλότος έλαβε εντολή να αλλάξει πορεία για τη Γκρενόμπλ.

Κρίσιμη κατάσταση

Κατά την άφιξή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό, ο Σουμάχερ υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση της ενδοκρανιακής πίεσης στον εγκέφαλό του.

Ο Dr. Jean-François Payen, επικεφαλής της νευροχειρουργικής, εξέδωσε μια πρώτη ιατρική έκθεση: «Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για την τύχη του Μίκαελ. Είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στον ασθενή. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε την αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης και να διασφαλίσουμε ότι η οξυγόνωση του εγκεφάλου του είναι σωστή».

Το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου, ο Σουμάχερ υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση. Στις 16 Ιουνίου 2014, μια δήλωση της οικογένειας που στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης έγραφε: «Ο Μίκαελ Σουμάχερ φεύγει από το νοσοκομείο, για να συνεχίσει τη μακρά φάση της αποκατάστασής του. Δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα», ανέφερε χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η οικογένειά του θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που έστειλαν τις ευχές τους στον Μίκαελ. Είμαστε σίγουροι ότι τον βοήθησαν. Στο εξής, ζητάμε να γίνει κατανοητό ότι η αποκατάστασή του θα γίνεται ιδιωτικά».

Κατά τη διάρκεια των 170 ημερών που πέρασε στο νοσοκομείο, τα νέα για την ανάρρωσή του πήγαιναν από το ένα άκρο στο άλλο: από «μικρά θετικά σημάδια» σε «ανεπιτυχείς προσπάθειες» να τον βγάλουν από το κώμα, σε «στιγμιαίες καταστάσεις συνείδησης».

Σε αυτό το σημείο, ο Μίκαελ είχε ξυπνήσει…

Τα απίθανα σενάρια

Η παραπληροφόρηση, όπως ήταν λογικό, συνεχίστηκε. Σε εκείνο το σημείο άρχισε και πάλι μια σειρά από πληροφορίες που έκαναν εικασίες για τις πιθανές συνέπειες και την κατάσταση του οδηγού της Formula 1. Είχε πράγματι ξυπνήσει; Αυτό αναρωτιόντουσαν πολλοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.

Τεχνικά, ναι, ο Μίκαελ βίωνε περιόδους συνείδησης που διαρκούσαν πολλές ώρες. Ακόμη και κατά τη μεταφορά του, οι νοσοκόμες που τον συνόδευαν στο ασθενοφόρο μιλούσαν για κινήσεις του κεφαλιού και ανοιχτά μάτια. Είχε επίγνωση του τι συνέβαινε γύρω του και ποιοι ήταν μαζί του.

Δεν υπήρχαν φωτογραφίες, καθώς τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ώστε να μην μπορούν να τραβήξουν ή να καταγράψουν φωτογραφίες. Το βάρος του λέγεται ότι ήταν περίπου 50 κιλά, από 75 κιλά πριν, λόγω της μακράς περιόδου μυϊκής αδράνειας.

Ήταν πολύ περίπλοκο να γνωρίζουμε ακριβώς την πραγματική κατάσταση, αν και ορισμένοι γιατροί μιλούσαν ήδη για «σύνδρομο αιχμαλωσίας», μια κατάσταση που εμφανίζεται σε αυτού του είδους τους ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Η προτεραιότητα ήταν η εγκεφαλική διέγερση για την αποκατάσταση βασικών λειτουργιών, όπως η ομιλία και η κίνηση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, υπήρξε άλλη μια σημαντική δήλωση για τον Σουμάχερ. «Από εδώ και στο εξής, η ανάρρωση του Μίκαελ θα γίνεται στο σπίτι του. Λαμβάνοντας υπόψη τους τραυματισμούς που υπέστη, υπήρξε πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένας μακρύς και περίπλοκος δρόμος μπροστά μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε ολόκληρη την ομάδα φροντίδας του νοσοκομείου για τη δουλειά τους. Ζητάμε να συνεχίσει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας του Μίκαελ και να αποφεύγονται οι εικασίες σχετικά με την κατάστασή του».

Εκείνη την εποχή, υπήρχε, επίσης, η φήμη ότι 12 εκατ. ευρώ είχαν επενδυθεί για τον εξοπλισμό ενός χώρου της έπαυλης του Σουμάχερ στο Γκλαντ και ότι μια ομάδα έως και 15 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και νοσηλευτών, φρόντιζε συνεχώς τον οδηγό.

Θεραπεία στο Παρίσι

Μετά από πέντε χρόνια χωρίς νέα για την κατάστασή του, τον Σεπτέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ βρισκόταν στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο Georges Pompidou στο Παρίσι, όπου υποβαλλόταν σε μια μυστική θεραπεία με έγχυση βλαστοκυττάρων, η οποία πραγματοποιούνταν από το τμήμα καρδιαγγειακής χειρουργικής με επικεφαλής τον Dr. Philippe Menasche.

Η «Le Parisien» ανέφερε ότι το ιατρικό κέντρο είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο». Ωστόσο, κατάφερε να μιλήσει με μία από τις νοσοκόμες που ήταν υπεύθυνες για τη θεραπεία του πρώην Γερμανού οδηγού. «Ναι, ήταν στη βάρδια μου», εξήγησε, «και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει τις αισθήσεις του», αποκάλυψε.

Μετά από πολλές εικασίες σχετικά με τη φύση της θεραπείας και ότι θα μπορούσε να είναι μια πειραματική θεραπεία, ο καρδιολόγος Menasche το διέψευσε αυτό: «Δεν κάνω θαύματα. Με την ομάδα μου, δεν κάνουμε πειράματα, ένας αποτρόπαιος όρος που δεν ανταποκρίνεται σε ένα σοβαρό όραμα της ιατρικής», διαβεβαίωσε. «Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε ακόμη πολύ λίγα για τα βλαστοκύτταρα», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον Σουμάχερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.