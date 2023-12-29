Λογαριασμός
IDF: Εντόπισαν και κατέστρεψαν κρησφύγετο ηγέτη της Χαμάς μαζί με σήραγγα 218 μέτρων - Δείτε βίντεο

Οι IDF υποστηρίζουν ότι εντόπισαν «πολλά ευρήματα» στο διαμέρισμα του αρχηγού της Χαμάς που μαρτυρούν ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Σινουάρ ως κρησφύγετο

Στον εντοπισμό και την κατεδάφιση ενός κρησφύγετου που ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στη βόρεια Γάζα μαζί με ένα μεγάλο σύστημα σήραγγας κάτω από αυτό προχώρησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), όπως ανακοίνωσαν.

Το διαμέρισμα, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, βρέθηκε από την 14η Εφεδρική Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και αργότερα ερευνήθηκε από την επίλεκτη μονάδα μάχης μηχανικής Yahalom, η οποία βρήκε ένα τούνελ.

Οι IDF λέει ότι εντόπισαν «πολλά ευρήματα» στο διαμέρισμα που μαρτυρούν ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Σινουάρ ως κρησφύγετο.

Το φρεάτιο της σήραγγας έχει περίπου 20 μέτρα βάθος και οδηγούσε σε μια σήραγγα μήκους 218 μέτρων με πολλά παρακλάδια, σύμφωνα με τους IDF.

Τα υπόγεια περάσματα διέθεταν ηλεκτρισμό, συστήματα φιλτραρίσματος αέρα, υδραυλικά, αίθουσες ανάπαυσης και προσευχής και άλλο εξοπλισμό που στόχευε στο να επιτρέψει στα ανώτερα μέλη της Χαμάς να παραμείνουν κρυμμένα για μεγάλες περιόδους.

Η σήραγγα καταστράφηκε αργότερα από μηχανικούς μάχης, λένε οι IDF.

