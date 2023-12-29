Οι φόβοι για εξάπλωση των συγκρούσεων σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή άρχισαν να εμφανίζονται από την πρώτη ημέρα έναρξης του πολέμου Ισραήλ - Γάζας.Καθώς οι μέρες περνούν και ο πόλεμος μαίνεται, οι φόβοι αυτοί πληθαίνουν. Στην πραγματικότητα όμως, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη φαίνονται διατεθειμένες η σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας να πυροδοτήσει έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή. Ένας λάθος υπολογισμός όμως θα μπορούσε να ήταν αρκετός για την έναρξη μιας νέας περιφερειακής σύγκρουσης μόλις δύο χρόνια μετά τον τερματισμό του 20ετή πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Στις επτά εβδομάδες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 70 επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία. Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, απάντησε με μπαράζ αεροπορικών επιδρομών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις επιθέσεις των ΗΠΑ ως αντίποινα δεν έχει προκαλέσει κλιμάκωση. Το Πεντάγωνο δήλωσε την περασμένη Τρίτη ότι οι επιθέσεις είχαν μειωθεί τουλάχιστον προσωρινά ωστόσο, αμερικανικοί στρατιωτικοί διοικητές και οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά το Ιράν και τις ομάδες που υποστηρίζει, όπως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία.

Αξιωματούχοι, πιστεύουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τις επιθέσεις της πολιτοφυλακής για να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην περιοχή εάν το Ισραήλ διευρύνει τις επιθέσεις του χτυπώντας τη Χεζμπολάχ ή εάν το Ισραήλ στοχεύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως έκανε στο παρελθόν.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν ανταλλάξει επανειλημμένα βομβαρδισμούς κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου. Ένας αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ να συμφωνεί ώστε να δωθεί ένα τέλος στις αψιμαχίες. Αλλά ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι έκανε η κυβέρνηση για να εμποδίσει το Ισραήλ να μην ξεκινήσει έναν πόλεμο δύο μετώπων. Από την πλευρά του το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ πως μένει μόνο στα λόγια όταν λέει πως δεν επιθυμεί ο πόλεμος να ενταθεί.

Από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν ανταλλάξει πολλαπλά μηνύματα λέγοντας ότι καμία πλευρά δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, σε συνέντευξή του. «Κατανοούμε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να εξαπλωθεί ο πόλεμος, αλλά πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ενταθεί ο πόλεμος», τόνισε. «Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τη στρατιωτική, πολιτική και οικονομική τους υποστήριξη στο Ισραήλ και βοηθήσουν στη διαχείριση των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ σε Παλαιστίνιους πολίτες, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές τους» κατέληξε.

Από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν ενημερώσει τον Πρόεδρο Μπάιντεν για τον κίνδυνο ενός ευρύτερου πολέμου με το Ιράν. Για εβδομάδες, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι το Ιράν θέλει να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση - μια εκτίμηση που, τουλάχιστον προς το παρόν, εξακολουθεί να ισχύει. Δημόσια, η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει υποστηρίξει ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση των εντάσεων. Στον απόηχο των επιθέσεων της Χαμάς, το Πεντάγωνο προσπάθησε να στείλει αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα, αποστέλλοντας δύο αεροπλανοφόρα και συνοδεύοντας πολεμικά πλοία - το ένα στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, το άλλο κοντά στον Περσικό Κόλπο - όπως επίσης και μια ομάδα πεζοναυτών και δεκάδες άλλα πολεμικά αεροσκάφη.

Ωστόσο, αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν το Ιράν και τους πολιτοφυλακές για μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drones κατά των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία. Το ερώτημα, που προκύπτει τώρα είναι αν τελικά ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να εμποδίσει το Ισραήλ να επεκτείνει τη σύγκρουση.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο διαμαρτύρονται ότι η αμερικανική στρατιωτική απάντηση ήταν ανεπαρκής καλώντας επί της ουσίας το Ιράν και τους συμμάχους του για πιο επιθετικές ενέργειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει αυτή τη στιγμή 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ και 900 στη Συρία, κυρίως για να βοηθήσουν τις τοπικές δυνάμεις να πολεμήσουν τα υπολείμματα του Ισλαμικού Κράτους. Περισσότεροι από 60 Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ και τη Συρία έχουν τραυματιστεί στις επιθέσεις από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, περίπου οι μισοί από αυτούς τους τραυματικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου λένε ότι όλα τα στρατεύματα είναι τώρα και πάλι σε υπηρεσία.

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε ότι από τύχη οι ΗΠΑ έχουν γλιτώσει τα χειρότερα. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν αυτή η τύχη θα συνεχιστεί ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

