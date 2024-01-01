Oικογενειακή τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρά δύο εγγόνια και οι παππούδες τους σε τροχαίο

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στη Λεμεσό της Κύπρου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αδέλφια και οι παππούδες τους.

Πρόκειται για την 27χρονη Ευανθία Γεωργίου από τη Λεμεσό, η οποία οδηγούσε το όχημα. Συνοδηγός ο παππούς της, ο 72χρονος Νικόλας Ζαβρός από τον Λιμνάτη. Στο όχημα βρίσκονταν επίσης η 74χρονη γιαγιά της Ευανθία και ο 17χρονος αδερφός της Νικόλας.

Το τετραπλό θανατηφόρου σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη με Αγίας Αναστασίας. Νωρίτερα και τα τέσσερα μέλη γιόρταζαν οικογενειακώς την έλευση του νέου χρόνου. Τα δύο εγγόνια θα έκαναν τη διαδρομή από την περιοχής της Εκάλης προς το χωριό Λιμνάτης, για να μεταφέρουν τους παππούδες τους στο σπίτι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα ημιφορτηγό το οποίο είχε βόρεια κατεύθυνση στην οδό Γιάννη Κρανιδιώτη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το όχημα, που οδηγούσε η 27χρονη και είχε νότια κατεύθυνση στην ίδια οδό και εκείνη τη στιγμή επιχειρούσε στροφή δεξιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα που επέβαιναν τα τέσσερα άτομα, παρέκκλινε της πορείας του, σκαρφάλωσε τη νησίδα και κατέληξε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τη βίαιη σύγκρουση και οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους. Ακολούθως, παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμβολή ελέγχεται από φώτα τροχαίας ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φοβερό θανατηφόρο, διερευνώνται. Κληθείς να απαντήσει εάν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, είπε ότι «υπάρχει κάποια μαρτυρία η οποία αξιολογείται».

Να σημειωθεί ότι στο ημιφορτηγό επέβαινε ζεύγος αλλοδαπών, 44 και 38 ετών, το οποίο τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, ο οδηγός του υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετή ώρα με τους εξεταστές και εμπειρογνώμονες της Τροχαίας Λεμεσού να προβαίνουν σε επιτόπιες εξετάσεις και μετρήσεις ούτως ώστε να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του νέου θανατηφόρου.

Πηγή: skai.gr

