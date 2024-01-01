Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της σήμερα Δευτέρα ότι το εμπορικό της σκάφος Maersk Hangzhou δέχθηκε επίθεση το Σάββατο στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα αμερικανικά ελικόπτερα να ανταποκριθούν στις κλήσεις της για βοήθεια βυθίζοντας τρία σκάφη των Χούθι και σκοτώνοντας τους επιβαίνοντες.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βυθίστηκαν σκάφη από τότε ξέσπασαν οι εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα πριν από λίγους μήνες και οι ΗΠΑ σκότωσαν μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν ανταρτικής ομάδας Χούθι, η οποία στοχεύει σε εμπορικά πλοία.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς το Maersk Hangzhou περνούσε από τα στενά Bab al-Mandab, καθ' οδόν από τη Σιγκαπούρη προς το Πορτ Σουέζ.

Το πλοίο αρχικά «χτυπήθηκε από ένα άγνωστο αντικείμενο», αλλά μπόρεσε να συνεχίσει να κινείται καθώς δεν εκδηλώθηκε φωτιά, είπε η εταιρεία. Στη συνέχεια, τέσσερα σκάφη πλησίασαν το πλοίο και προσπάθησαν να ανέβουν στο πλοίο σύμφωνα με την Maersk.

«Ένα ελικόπτερο σηκώθηκε από ένα κοντινό σκάφος του πολεμικού ναυτικού και σε συνεργασία με την ομάδα ασφαλείας του σκάφους, η προσπάθεια επιβίβασης απωθήθηκε επιτυχώς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του Maersk Hangzhou είναι ασφαλές και ότι η εταιρεία εργάζεται για να αξιολογήσει την ασφάλεια της περιοχής με την Operation Prosperity Guardian -- έναν πολυεθνικό ναυτιλιακό συνασπισμό που δημιουργήθηκε για να αυξήσει την ασφάλεια στην περιοχή.

«Τα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απάντησαν με πυρά ως αυτοάμυνα, βυθίζοντας τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη και σκοτώνοντας τα πληρώματα. Το τέταρτο σκάφος διέφυγε από την περιοχή», συνέχισε η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι «δεν υπήρξαν ζημιές στο προσωπικό ή τον εξοπλισμό των ΗΠΑ».

Η γιγάντια δανική εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει για 48 ώρες τη διέλευση του στόλου της από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την διπλή επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.



