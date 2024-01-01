Αλληλοκατηγορίες Κιέβου - Μόσχας μετά τις νέες σφοδρές επιθέσεις τις πρώτες ώρες του 2024

Ο βομβαρδισμός από την Ουκρανία της πόλης Ντονέτσκ σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, όπως δήλωσε αξιωματούχος που διορίστηκε από τη Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε αρκετές ουκρανικές περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης σε «σφοδρό βομβαρδισμό» από τις ουκρανικές δυνάμεις του κέντρου του Ντονέτσκ, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο Ντενίς Πουσίλιν, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της ευρύτερης περιοχής Ντονέτσκ της οποίας η πόλη Ντονέτσκ είναι το διοικητικό κέντρο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Telegram ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού.

Ο Κίπερ είπε πως θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν το ξέσπασμα πυρκαγιών σε κτίρια κατοικιών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο της Οδησσού Χενάντι Τρουχάνοφ τον δείχνει να επιθεωρεί ένα διαμέρισμα με σπασμένα τζάμια.

«Λένε πως το πώς υποδέχεσαι το Νέο Έτος δείχνει το πώς θα είναι όλη η χρονιά», ανέφερε ο Τρουχάνοφ σε μια ανάρτηση.

«Ε λοιπόν, φέτος η Ουκρανία θα σπάσει αυτόν τον κανόνα: θα επιμείνουμε και θα νικήσουμε».

Αξιωματούχοι στην περιοχή Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, που συνορεύει με την Πολωνία, ανέφεραν πως ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα προκάλεσε ζημιές σε ένα πανεπιστημιακό κτίριο στην πόλη Ντουμπλιάνι και στο μνημείο διοικητή του Ουκρανικού Αντιστασιακού Στρατού (UPA) που έδρασε τη δεκαετία του 1940 στα περίχωρα της πόλης Λβιβ.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε πως η αεροπορική επίθεση της Ρωσίας έθεσε επίσης στο στόχαστρο τις περιοχές Μικολάιφ και Ντνίπρο.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις ρωσικές και ουκρανικές αναφορές. Αμφότερες οι πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο που ξέσπασε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

