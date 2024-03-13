Λογαριασμός
Γάζα: Βομβαρδισμός σε αποθήκη της Unrwa στη Ράφα με «πολλούς τραυματίες» - Σοκαριστικό βίντεο

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε από την πλευρά του ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον «βομβαρδισμό» της αποθήκης

Γάζα

Νέο μακελειό στην πολύπαθη Ράφα, στην νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι άμαχοι.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) ανακοίνωσε ότι μια από τις αποθήκες της  με ανθρωπιστική βοήθεια «επλήγη» σήμερα από πλήγμα, με βίντεο από την επίθεση να κατακλύσουν τα social media. 

Η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, έκανε λόγο για «πολλούς τραυματίες» από το πλήγμα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

