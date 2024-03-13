Νέο μακελειό στην πολύπαθη Ράφα, στην νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι άμαχοι.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) ανακοίνωσε ότι μια από τις αποθήκες της με ανθρωπιστική βοήθεια «επλήγη» σήμερα από πλήγμα, με βίντεο από την επίθεση να κατακλύσουν τα social media.

Η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, έκανε λόγο για «πολλούς τραυματίες» από το πλήγμα.

BREAKING: UNRWA AID DISTRIBUTION OFFICE BOMBED BY ISRAEL KILLING AT LEAST 5 PALESTINIANS pic.twitter.com/UOwoJqC3CF — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 13, 2024

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

UNRWA warehouse dedicated to distributing aid in central Rafah was targeted by Israeli warplanes, leaving numerous fatalities and injuries. pic.twitter.com/HOUKiQqnOL — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 13, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.