Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας έκανε σήμερα, Πέμπτη λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς από ισραηλινά πυρά κατά Παλαιστινίων που έσπευδαν προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θύλακα που απειλείται με λιμό.

«Μετρήσαμε τουλάχιστον 50 μάρτυρες και πάνω από 120 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έπειτα από πυρά των δυνάμεων κατοχής προς την κατεύθυνση χιλιάδων πολιτών», που έσπευδαν «προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Αμτζάντ Αλιουά, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 280 τραυματίστηκαν σε αυτά τα ισραηλινά πυρά. Και αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο περιέγραψαν σκηνές κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι έσπευδαν προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας που έφθαναν στο «κυκλικό κόμβο αλ-Ναμπούλσι», στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, της βασικής πόλης στο βόρειο κομμάτι του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Ασράφ αλ-Κούντρα δήλωσε ότι οι ιατρικές ομάδες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους καθώς δεκάδες τραυματισμένοι φθάνουν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας παρέλαβε τα σώματα 10 νεκρών καθώς και δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιους από τη δυτική Πόλη της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής του νοσοκομείου Χουσάμ Αμπού Σαφιέγια. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 2,2 εκατ. άνθρωποι, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού στη Γάζα, απειλούνται με λιμό, κυρίως στον βορρά όπου οι καταστροφές, οι εχθροπραξίες και οι λεηλασίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), περίπου 2.300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τον Φεβρουάριο, μια μείωση κατά 50% περίπου σε σχέση με τον Ιανουάριο, με μέσο όρο 82 φορτηγά την ημέρα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 500 φορτηγά εισέρχονταν καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την έναρξη του πολέμου, όταν οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού ήταν μικρότερες.

Πηγή: skai.gr

