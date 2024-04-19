ΟΗΕ: Ιατρικοί εξοπλισμοί εσκεμμένα κατεστραμμένοι σε νοσοκομεία της Γάζας

O OHE κατήγγειλε σήμερα την εσκεμμένη καταστροφή προηγμένων ιατρικών εξοπλισμών, που είναι δύσκολο να αποκτηθούν, σε νοσοκομεία και μαιευτήρια τα οποία βρέθηκαν υπό πολιορκία στη Γάζα, επιδεινώνοντας τους κινδύνους για τις γυναίκες που ήδη γεννούν σε «απάνθρωπες και απίστευτες συνθήκες».

Πρόσφατες αποστολές που διεξήγαγαν τα Ηνωμένα Έθνη σε 10 νοσοκομεία της Γάζας αποκάλυψαν ότι πολλά εξ αυτών έχουν μετατραπεί «σε συντρίμμια» κι ότι μονάχα ορισμένα μπορούν ακόμη να παράσχουν υπηρεσίες μητρικής και νεογνικής υγείας, δήλωσε ο Ντόμινικ Άλεν, εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό της Παλαιστίνης.

Αυτό που αντίκρισαν οι ομάδες στο νοσοκομειακό συγκρότημα Nasser, που βρέθηκε υπό πολιορκία για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην πόλη Χαν Γιουνίς, «ραγίζει την καρδιά μου», τόνισε ο αξιωματούχος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ, ο ίδιος περιέγραψε ότι είδε «ιατρικούς εξοπλισμούς εσκεμμένα σπασμένους, μηχανήματα υπέρηχων, τα οποία, το γνωρίζετε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εγγυηθούμε ασφαλείς τοκετούς, με κομμένα καλώδια».

«Οθόνες προηγμένων ιατρικών μηχανημάτων, όπως εκείνων για υπέρηχους και άλλα υλικά, τις είχαν σπάσει», συμπλήρωσε ο Ντόμινικ Άλεν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε περιγράψει τη δυσκολία να εισαχθούν τέτοιου είδους εξοπλισμοί στη Γάζα προτού καν ξεσπάσει ο πόλεμος της 7ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, στο al-Khair, ένα άλλο μαιευτήριο στη Χαν Γιουνίς, «δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας ιατρικός εξοπλισμός που να λειτουργεί», τόνισε, εκφράζοντας τη λύπη του που «επικρατεί σιγή» στις αίθουσες τοκετού.

«Θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου δίνουμε ζωή και δίνουν απλά μια περίεργη αίσθηση θανάτου», υπογράμμισε.

Μονάχα 10 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν αυτήν τη στιγμή, ακόμα και εν μέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

