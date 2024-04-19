DW: Έκκληση Σολτς για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Με έντονη ανησυχία παρακολουθεί το Βερολίνο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις πληροφορίες κυρίως αμερικανικών μέσων για ισραηλινό χτύπημα περιορισμένης εμβέλειας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες ιρανικές θέσεις στην πόλη Ισφαχάν.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε το πρωί της Παρασκευής για την αποφυγή της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ευρισκόμενος σε κομματική εκδήλωση των Σοσιαλδημοκρατών στο νησί Νόρντερναϊ της Βόρειας Θάλασσας, λίγο μετά το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα.

«Όλοι πρέπει τώρα και στο επόμενο διάστημα να διασφαλίσουν ότι δεν θα επέλθει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου», τόνισε. Ο Γερμανός καγκελάριος δεν θέλησε να σχολιάσει ειδικότερα τη φερόμενη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, ανέφερε ωστόσο ότι η θέση της Γερμανίας αντικατοπτρίζει και τη θέση των συμμάχων.

Πίεση στη γερμανική κυβέρνηση για απαντήσεις

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ τώρα απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων στο κυβερνητικό μπρίφινγκ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε σε «αντιφατικές πληροφορίες» που έρχονται ακόμη από την περιοχή, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση «προς όλες τις πλευρές» για αποκλιμάκωση, με στόχο την αποφυγή μιας «ανάφλεξης».

Έκανε λόγο για διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακά με στόχο την αποκλιμάκωση, αναφέρθηκε στην επίσκεψη προ δύο ημερών της υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στο Ισραήλ και τόνισε ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε «στενή επαφή» με το Ισραήλ. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του ότι «το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ», απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το «αν το Ιράν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα» (μετά την εικαζόμενη ισραηλινή επίθεση στο Ισφαχάν), ενώ απέφυγε να σχολιάσει την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, που είχε προηγηθεί.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ απαντώντας σε ερώτηση διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για κλείσιμο της γερμανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη».

Μερτς: Αυτοάμυνα και πέραν των συνόρων

Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς προέβη επίσης σε μια πρώτη τοποθέτηση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, εστιάζοντας στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Όπως ανέφερε μάλιστα «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα δεν τελειώνει στα εθνικά σύνορα της χώρας. Εάν η απειλή προέρχεται από το εξωτερικό, το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι αυτής της απειλής».

Ταυτόχρονα όμως θέλησε να εκφράσει την ελπίδα ότι κανείς δεν επιθυμεί κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Εκτιμώ ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα συμπεριφερθεί τις επόμενες εβδομάδες έξυπνα και με σύνεση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.