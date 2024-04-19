Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αντέκρουσε σήμερα τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν βοηθάει επαρκώς την Ουκρανία και μάλιστα, κάνει λιγότερα και από την Ουάσινγκτον.

«Ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η συμβολή της ΕΕ στην Ουκρανία: 143 δισεκατομμύρια ευρώ (150 δισεκ. δολάρια)», έγραψε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, που απευθυνόταν στον Τραμπ.

Ο Τραμπ, που στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Τζο Μπάιντεν, ζήτησε την Πέμπτη από την Ευρώπη «να κουνηθεί» για να στηρίξει το Κίεβο. Αύριο Σάββατο η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει ένα πακέτο βοήθειας (κυρίως στρατιωτικής) για την Ουκρανία, ύψους 61 δισεκ. δολαρίων. Η βοήθεια αυτή είχε μπλοκαριστεί επί πολλούς μήνες από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Πώς γίνεται οι ΗΠΑ να έχουν δεσμευτεί να δώσουν περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, περισσότερα από την Ευρώπη, ενώ μας χωρίζει ένας ωκεανός!» διαμαρτυρήθηκε στον ιστότοπό του, τον Truth Social, ο Τραμπ. Χωρίς να εκφράσει ευθέως αντιρρήσεις για τη νέα δέσμη βοήθειας, ο πρώην πρόεδρος είπε τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να σταματήσουν να δίνουν χρήματα χωρίς να ελπίζουν ότι θα τα πάρουν πίσω».

«Όλοι συμφωνούν ότι η επιβίωση και η ισχύς της Ουκρανίας θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη παρά για εμάς, όμως είναι εξίσου σημαντικές και για εμάς! Κουνήσου, Ευρώπη», έγραψε ο Τραμπ ο οποίος κατηγορεί τακτικά τους Ευρωπαίους ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου, που εδρεύει στη Γερμανία, η ΕΕ και οι χώρες μέλη της ήταν στις αρχές του έτους οι κύριοι υποστηρικτές του Κιέβου, έχοντας υποσχεθεί να στηρίξουν την Ουκρανία με 144,1 δισεκ. ευρώ. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, με 67,6 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο η ΕΕ έχει δώσει προς το παρόν μόνο 77,2 δισεκ. ευρώ, επειδή η συμβολή της εκτείνεται και στα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

