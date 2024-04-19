Τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του στρατού από το 2015 διέταξε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα θα βάλει τέλος στη “Δύναμη Στρατηγικής Υποστήριξης”, η οποία δημιουργήθηκε περισσότερα από 8 χρόνια πριν, με στόχο να ενισχύει τις ικανότητες της στον διαστημικό, τον διαδικτυακό, τον πολιτικό και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο της χώρας Xinhua.

Ο Σι θα δημιουργήσει ένα νέο τμήμα με την ονομασία “Δύναμη Υποστήριξης Πληροφοριών” στο οποίο θα ενταχθούν οι μονάδες αεροδιαστημικής και κυβερνοχώρου (που ανήκαν μέχρι πρότινος στη Δύναμη Στρατηγικής Υποστήριξης) ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Η αεροδιαστημική μονάδα θα βελτιώσει τις ικανότητες της Κίνας όσον αφορά το διάστημα καθώς και τη διαχείριση σχετικών κρίσεων, συμπλήρωσε το υπουργείο.

Όπως δήλωσε ο Σι το νέο τμήμα θα παρέχει “βασική υποστήριξη στον συντονισμό της κατασκευής και της χρήσης πληροφοριών στον κυβερνοχώρο”.

Ο Λι Γουει, διοικητικός επίτροπος της έως τώρα “Δύναμης Στρατηγικής Υποστήριξης” θα αναλάβει την ίδια θέση στο νέο τμήμα. Και όπως αναφέρεται δεσμεύτηκε να υπακούει στις οδηγίες του Σι.

Σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο διοικητή της Δύναμης Στρατηγικής Υποστήριξης, Ju Qiansheng, εξαφανίστηκε προ καιρού, προκαλώντας εικασίες ότι συνδέεται με την ευρύτερη αναταραχή στη στρατιωτική ηγεσία της Κίνας η οποία εκτυλίχθηκε τον τελευταίο χρόνο. Αν και ο Ju επανεμφανίστηκε πρόσφατα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν διευκρινίσει ποιος είναι τώρα ο ρόλος του.

Η αναδιάρθρωση του στρατού πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έρχεται αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ σε μια μάχη για την παγκόσμια κυριαρχία, με τον κυβερνοπόλεμο να αναδεικνύεται το βασικότερο πεδίο.

Οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Νέα Ζηλανδία κατηγόρησαν τον περασμένο μήνα την Κίνα ότι χρηματοδοτεί κακόβουλο λογισμικό στον κυβερνοχώρο που στοχεύει δημοκρατικούς θεσμούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.