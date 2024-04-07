Ένα μνημείο για τους συνιδρυτές της ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ Γεβγένι Πριγκόζιν και Ντμίτρι Ούτκιν αποκαλύφθηκε στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, έδειξαν φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή στο επίσημο κανάλι της παραστρατιωτικής οργάνωσης, αλλά και στο άλλοτε προσωπικό κανάλι του Πριγκόζιν στο Telegram.

Το άγαλμα απεικονίζει τον Πριγκόζιν με ένα στρατιωτικό γιλέκο να κρατά έναν ασύρματο και τον Ούτκιν πίσω του να κρατά ένα αυτόματο τουφέκι.

Στη βάση του μνημείου είναι χαραγμένες οι λέξεις "Πρώτος" και "Ένατος" - οι κωδικές ονομασίες στις επικοινωνίες για Πριγκόζιν και Ούτκιν αντίστοιχα - μαζί με τους αριθμούς των ΤΑΠ τους (Ταυτότητα Αναγνώρισης Πτώματος).

Το κανάλι Telegram της Βάγκνερ ανέφερε ότι το άγαλμα έχει στηθεί μπροστά από το παρεκκλήσι της ομάδας των μισθοφόρων στο θέρετρο Goryachy Klyuch, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρώην εκπαιδευτική βάση της οργάνωσης και στο μεγαλύτερο κοιμητήριο των μαχητών της.



Οι δύο "ισχυροί άνδρες" της ομάδας Βάγκνερ σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στις 23 Αυγούστου 2023. Στη συντριβή σκοτώθηκαν οχτώ ακόμα άνθρωποι. Για το δυστύχημα έχει ενοχοποιηθεί χωρίς αποδείξεις η Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

