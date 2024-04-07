Τέσσερις επιβαίνοντες σε μια βάρκα, μεταξύ αυτών ένα παιδί ηλικίας 12 ετών, αγνοούνται μετά το ναυάγιο του σκάφους τους σήμερα, στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε η πορτογαλική ακτοφυλακή.

Σκάφη της ακτοφυλακής και ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες στο σημείο του ναυαγίου, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων στα ανοικτά της χερσονήσου Troia, νότια της Λισαβόνας, εξηγεί η ακτοφυλακή σε ένα δελτίο τύπου. Λισαβόνα

Αστυνομικοί και πυροσβέστες βρίσκονται επίσης επί ποδός στις παραλίες της περιοχής, διευκρινίζεται.

Ένας πέμπτος επιβάτης διασώθηκε από ένα πλοίο που περνούσε από το σημείο, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά ΜΜΕ, όλοι οι επιβάτες, μεταξύ αυτών το παιδί, ένα 12χρονο αγόρι, είναι Πορτογάλοι. Εκτινάχθηκαν έξω από τη βάρκα όταν ένα μεγάλο κύμα τους χτύπησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

