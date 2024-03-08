ΟΗΕ: Επέκταση των ισραηλινών οικισμών σε αριθμό-ρεκόρ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη

Οι ισραηλινοί οικισμοί στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη έχουν επεκταθεί σε αριθμό-ρεκόρ και κινδυνεύουν να εξαλείψουν οποιαδήποτε πρακτική δυνατότητα ίδρυσης Παλαιστινιακού Κράτους, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ανέφερε πως η ανάπτυξη των ισραηλινών οικισμών ισοδυναμεί με μεταφορά από το Ισραήλ του πληθυσμού του, το οποίο είναι, όπως επανέλαβε, έγκλημα πολέμου. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε τον περασμένο μήνα πως οι οικισμοί "δεν συνάδουν" με το διεθνές δίκαιο μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ νέων οικιστικών σχεδίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η εποικιστική βία και οι συνδεόμενες με τους οικισμούς παραβιάσεις έχουν φθάσει σε σοκαριστικά νέα επίπεδα, και κινδυνεύουν να εξαλείψουν οποιαδήποτε πρακτική δυνατότητα ίδρυσης ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους», ανέφερε ο Τουρκ σε δήλωση που συνοδεύει έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη στα τέλη Μαρτίου.

Προσώρας δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή διπλωματική αποστολή στη Γενεύη για την έκθεση.

Η 16σέλιδη έκθεση, που βασίζεται στην επιτήρηση του ίδιου του ΟΗΕ καθώς και σε άλλες πηγές, κατέγραψε 24.300 νέες ισραηλινές οικιστικές μονάδες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια των 12 μηνών πριν από τα τέλη Οκτωβρίου 2023, αριθμός ο οποίος, όπως αναφέρει, είναι ο υψηλότερος στα χρονικά αφότου ξεκίνησε η επιτήρηση το 2017.

Αναφέρει επίσης ότι έχει σημειωθεί δραματική αύξηση στην ένταση, δριμύτητα και τακτικότητα τόσο της βίας των εποίκων όσο και της κρατικής βίας του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ιδιαίτερα μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Από τότε, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ή από εποίκους, ανέφερε.

Το Ισραήλ, το οποίο κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967, υποστηρίζει ότι έχει βιβλικό πατρογονικό δικαίωμα στη γη όπου επεκτείνονται οι οικισμοί. Ο στρατός του λέει ότι διενεργεί αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και θέτει στο στόχαστρο ύποπτους μαχητές.

Η έκθεση του Τουρκ σημειώνει πως οι πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία είναι η πιο δεξιά στην ιστορία της χώρας και περιλαμβάνει θρησκευόμενους εθνικιστές που έχουν στενές σχέσεις με εποίκους, μοιάζει να ευθυγραμμίζονται σε «άνευ προηγουμένου έκταση» με τους στόχους του ισραηλινού εποικιστικού κινήματος.

Έχει καταγράψει περιπτώσεις εποίκων που φοράνε εν όλω ή εν μέρει στολές του ισραηλινού στρατού και κρατάνε τουφέκια του στρατού κατά την παρενόχληση ή επίθεση σε Παλαιστίνιους, θολώνοντας τις γραμμές ανάμεσά τους. Μερικές φορές πυροβολήθηκαν εξ επαφής, ανέφερε.

Η πόλεμος στη Γάζα έχει επαναφέρει στο επίκεντρο τη λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση την οποία προβλέπουν οι συμφωνίες του Όσλο από τις αρχές των χρόνων του 1990.

Όμως έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος προς την επίτευξη κρατικής υπόστασης για τους Παλαιστινίους από τότε και η επέκταση των οικισμών είναι ένα από τα εμπόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

