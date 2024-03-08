Επιβατικό αεροσκάφος Boeing 777 έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Λος Άντζελες χθες Πέμπτη, αφού έχασε ελαστικό κατά την απογείωσή του, νέο συμβάν που προστέθηκε σε σειρά περιπετειών αεροπλάνων της εμβληματικής αμερικανικής βιομηχανίας τελευταία.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον έναν από τους τροχούς του συστήματος προσγείωσης του Μπόινγκ να πέφτει, μερικά δευτερόλεπτα αφού απογειώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

El Boeing 777-222(ER) de United, matrícula N226UA, perdió una rueda segundos después de despegar de San Francisco con destino Osaka (vuelo UA 35).



La aeronave se desvió a Los Angeles.pic.twitter.com/v41YJdup75 — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) March 7, 2024

Το ελαστικό αναπήδησε και η πορεία του τερματίστηκε σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KRON4.

Το αεροσκάφος της United Airlines εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Ιαπωνία και είχε 249 επιβαίνοντες, ανέφερε η ίδια η εταιρεία.

Το αεροσκάφος του τύπου διαθέτει έξι τροχούς σε κάθε σκέλος του συστήματος προσγείωσης, ώστε να μπορεί να προσεδαφίζεται με ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τροχού, καθησύχασε.

Η κατεπείγουσα προσγείωση έγινε δυο μήνες έπειτα από συμβάν στο οποίο ενεπλάκη άλλο μοντέλο της αμερικανικής κατασκευάστριας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, πόρτα σε έξοδο κινδύνου στο φτερό Boeing 737 MAX 9 της εταιρείας Alaska Airlines αποκολλήθηκε από την καμπίνα λίγο μετά την απογείωση.

Άρχισαν να διενεργούνται έρευνες από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των αερομεταφορών, ενώ έκθεση ανεξάρτητης επιτροπής που ορίστηκε από τον εποπτικό φορέα, την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), επισήμανε κενά στους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας της Μπόινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.