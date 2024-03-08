Συγγενείς κινέζων επιβατών της περιβόητης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Πεκίνο, εξακολουθώντας να αναζητούν απαντήσεις δέκα χρόνια ακριβώς μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του αεροπλάνου.

Το Boeing 777 της μαλαισιανής εταιρείας, που πραγματοποιούσε πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες - από τους οποίους οι 153 ήταν Κινέζοι-, εξαφανίσθηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014.

Το αεροπλάνο δεν βρέθηκε ποτέ και η τύχη του αποτελεί ένα από τα μεγάλα μυστήρια της πολιτικής αεροπορίας.

Όμως οι οικογένειες επανέλαβαν σήμερα στο Πεκίνο την έκκλησή τους προς τις κινεζικές αρχές να βοηθήσουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πατέρας ενός επιβάτη της πτήσης MH370, ο Λι Σους δήλωσε «αισιόδοξος».

«Είμαι σίγουρος ότι ο γιος μου είναι ζωντανός. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι», δήλωσε έπειτα από συνομιλίες με αντιπροσώπους της κινεζικής κυβέρνησης κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών.

Δεκαπέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο Λι Σους, συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια το απόγευμα σε μια πλατεία που βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία της Μαλαισίας στο Πεκίνο, η πρόσβαση στην οποία είχε αποκλεισθεί από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

«Μαλαισία, δώσε μας πίσω τους συγγενείς μας!», φώναζαν προς την κατεύθυνση του κτιρίου.

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ένας που έφερε επιστολή απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, επετράπη να πλησιάσει στην πρεσβεία.

Παρά τις πιο εκτεταμένες έρευνες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία της αεροπορίας και οι οποίες διεξάγονταν επί χρόνια στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού, έχουν βρεθεί μόνο μερικά θραύσματα του αεροπλάνου.

Η εξαφάνιση του αεροπλάνου αποτέλεσε για καιρό αντικείμενο πολλών θεωριών, από τις πιο αξιόπιστες μέχρι τις πιο απίστευτες, κυρίως αυτή που κάνει λόγο για μια εσκεμμένη ενέργεια του πιλότου Ζάχαρι Άχμαντ Σαχ, ενός έμπειρου επαγγελματία που ήταν τότε 53 ετών.

Δέκα χρόνια μετά, οι συγγενείς εξακολουθούν να ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα πάρουν απαντήσεις.

«Ελπίζω ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορέσει να ξαναβρεί τους οικείους μας και να ανακαλύψει την αλήθεια για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Λι Σους. «Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια... Και τώρα; Τι συνέβη τελικά; Ήταν κάτι που έχει να κάνει με την πολιτική; Κάτι άλλο; Δεν ξέρουμε τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

