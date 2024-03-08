Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες για επικείμενη εξτρεμιστική επίθεση στη Μόσχα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες που ζουν στη χώρα να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα λόγω αναφορών για επικείμενα σχέδια εξτρεμιστών για επίθεση, μεταδίδει το Reuters.

Η πρεσβεία, η οποία έχει επανειλημμένα προτρέψει όλους τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τη Ρωσία, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής, αλλά είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν τα πλήθη και να γνωρίζουν το περιβάλλον τους.

«Η πρεσβεία παρακολουθεί αναφορές ότι οι εξτρεμιστές έχουν επικείμενα σχέδια να στοχεύσουν μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών και οι πολίτες των ΗΠΑ ενημερώνονται να αποφεύγουν μεγάλες συγκεντρώσεις τις επόμενες 48 ώρες», ανέφερε η πρεσβεία σε μήνυμά της στον ιστότοπό της.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη βαθύτερη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση από την Κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 με τον Πούτιν να έχει προειδοποιήσει ότι η Δύση κινδυνεύει να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο εάν στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο λέει ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ χειρότερες και αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμούν εναντίον της Ρωσίας υποστηρίζοντας την Ουκρανία με χρήματα, όπλα και πληροφορίες.



Πηγή: skai.gr

