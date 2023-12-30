Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται στις 23.00 ώρα Ελλάδος με θέμα συζήτησης την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε η ρωσική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη.

«Σήμερα (...) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα της Ρωσίας για τα πλήγματα στο Μπέλγκοροντ», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ρωσική αποστολή.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από δύο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

