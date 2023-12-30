Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Είχε προηγηθεί αίτημα της Ρωσίας

ΣΑ ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται στις 23.00 ώρα Ελλάδος με θέμα συζήτησης την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε η ρωσική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη.

«Σήμερα (...) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα της Ρωσίας για τα πλήγματα στο Μπέλγκοροντ», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ρωσική αποστολή.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από δύο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Ρωσία Μπέλγκοροντ Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark