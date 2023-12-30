Βελιγράδι: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης - Ζητούν την ακύρωση των εκλογών

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για «παρατυπίες στις εκλογές» της 17ης Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου. Τη συγκέντρωση οργάνωσε το κίνημα «Proglas» (Διακήρυξη) το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία των διανοουμένων με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας. Το κίνημα αυτό κατά την προεκλογική περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες διαλέξεις σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τη διακήρυξή του για μία δημοκρατική Σερβία υπέγραψαν περίπου 200.000 πολίτες.

Στην σημερινή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Δεν συμβιβαζόμαστε» συμμετείχαν επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως και φοιτητικές οργανώσεις. Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι οι εκλογές της προπερασμένης Κυριακής ήταν αντιδημοκρατικές, έγιναν υπό καθεστώς εκφοβισμού, βίας και νοθείας και ζήτησαν την επανάληψή τους. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων και η δημιουργία συνθηκών ομαλής εκλογικής διαδικασίας με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρινίκα Τέπιτς, η οποία συνεχίζει την απεργία πείνας για δωδέκατη ημέρα. «Συγγνώμη που δεν έχω τη δύναμη να μιλήσω. Αλλά δεν έχω και πολλά να πω, τα είπα όλα. Αυτές οι εκλογές πρέπει να ακυρωθούν» ανέφερε η κ. Τέπιτς εμφανώς καταπονημένη. Η Μ. Τέπιτς αμέσως μετά την εμφάνισή της στη συγκέντρωση οδηγήθηκε σε κλινική όπου νοσηλεύεται στην εντατική.

Οι διαδηλωτές μετά τη συγκέντρωση πραγματοποίησαν πορεία η οποία κατέληξε μπροστά από το συνταγματικό δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.