Η Ρωσία ζητά την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Με ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας η Μόσχα προειδοποιεί ότι η επίθεση στο Μπέλγκοροντ δεν θα μείνει «ατιμώρητη».

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, και 108 τραυματίσθηκαν από τα «αδιάκριτα» ουκρανικά πλήγματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε χρήση βομβών διασποράς.

«Η τρομοκρατική επίθεση στο Μπέλγκοροντ θα γίνει αντικείμενο των εργασιών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Η Ρωσία ζήτησε την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.