Barack Obama: Αυτά είναι τα αγαπημένα του τραγούδια και οι ταινίες για το 2023

Όπως συνηθίζει πάντα να κάνει, ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσιεύει λίγο πριν μπει η νέα χρονιά μια λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2023 -το κάνει και για τα βιβλία- ενώ φέτος υπάρχει και μια λίστα των αγαπημένων του ταινιών.

Η λίστα αναπαραγωγής του είναι ένα μείγμα από επιτυχίες και από τραγουδιστές-τραγουδοποιούς από όλο τον κόσμο και για όλα τα μουσικά γούστα.

Από την άποψη των μεγάλων επιτυχιών, είναι, σίγουρα, τα δύο πρώτα που έχει στη λίστα του ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος όπως το «TQG» των Karol G και Shakira και το «I Remember Everything» των Zach Bryan και Kacey Musgraves.

Δεν παρέλειψε, επίσης, τραγούδια καλλιτεχνών για τους οποίους έχει δείξει αγάπη στο παρελθόν, όπως η Beyonce («America Has a Problem», με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar), η Allison Russell («The Returner»), ο Jason Isbell και οι 400 Unit («Cast Iron Skillet»), ο Burna Boy («Sittin' On Top of the World», με τη συμμετοχή του 21 Savage), η Megan Thee Stallion («Cobra») και ο Big Thief («Vampire Empire»).

